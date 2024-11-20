Російський президент Владімір Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, на своїх умовах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох чинних та колишніх російських чиновників.

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Путін готовий обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні

Путін може погодитися заморозити конфлікт на лінії фронту, але що обговорюються варіанти поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своїми, однак повністю не контролює.

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Росія може "бути відкритою" для виходу з невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, однак позиція РФ щодо Криму незмінна.

Серед інших поступок, яких може вимагати Кремль, − згода України обмежити чисельність збройних сил і не обмежувати використання російської мови в країні.

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Головний радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван жонглює фактами щодо України. Часом він каже те, над чим українські солдати на передовій лише сміятимуться.

Як повідомляє агентство Reuters, п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців заявили, що Росія не погодиться на вступ України до НАТО або розміщення військ Альянсу на українській території. Водночас за їхніми словами, Москва готова обговорити можливі гарантії безпеки для Києва.

За даними джерел, дозвіл США на далекобійні удари по цілях у Росії може затягнути врегулювання та посилити вимоги Москви.

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Якщо припинення вогню не досягнуть, Росія продовжить війну.

Президент України назвав умови для переговорів з Путіним

Мирні перемовини між Україною та Російською Федерацією можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів. 

Володимир Зеленський заявляв, що новообраний Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну і прагне допомагати Україні.

За словами президента України, Дональд Трамп "на стороні підтримки України"

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на європейські країн. 

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