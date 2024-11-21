Рок-гурт Metallica поділився на своїй сторінці відео з українським військовим Тарасом Столярем, який виконав їхню пісню "Nothing Else Matters" на бандурі.

Запис зроблено під час туру "Культурного десанту" у США, метою якого є популяризація української культури за кордоном.

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Український військовий виконав легендарний хіт групи Metallica

Учасники Metallica дізналися про "Культурний десант" від свого гітариста Джеймса Гетфілда та були вражені виступом Тараса Столяра.

Відео, опубліковане на офіційній сторінці гурту, за короткий час зібрало більше мільйона переглядів.

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"Дякуємо вам, хлопці, ви в наших серцях", - сказав капітан ЗСУ Микола Серга, який ініціював співпрацю з Metallica.