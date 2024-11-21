Рок-гурт Metallica поділився на своїй сторінці відео з українським військовим Тарасом Столярем, який виконав їхню пісню "Nothing Else Matters" на бандурі.
Запис зроблено під час туру "Культурного десанту" у США, метою якого є популяризація української культури за кордоном.
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Український військовий виконав легендарний хіт групи Metallica
Учасники Metallica дізналися про "Культурний десант" від свого гітариста Джеймса Гетфілда та були вражені виступом Тараса Столяра.
Відео, опубліковане на офіційній сторінці гурту, за короткий час зібрало більше мільйона переглядів.
"Дякуємо вам, хлопці, ви в наших серцях", - сказав капітан ЗСУ Микола Серга, який ініціював співпрацю з Metallica.
Що таке "Культурний десант"
"Культурний десант" - це музиканти-військові ЗСУ, які підтримують бойовий дух на передовій та збирають кошти для армії.
"Культурний десант" складається з кількох мобільних груп артистів, які виступають на передовій, у шпиталях та військових центрах по всій Україні. Щоб підтримати бойовий дух, вони дають близько 200 концертів щомісяця.
До складу "Десанту" входять як військові-музиканти, так і відомі українські артисти, які мають бойовий досвід. Крім того, проєкт співпрацює з цивільними митцями.
Наприклад, "Оркестр 59" активно виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.