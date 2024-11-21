Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, повідомив Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України.

Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою - що відомо

"Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - додали у СтратКомі.

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У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває експертиза нової російської ракети, яка була застосована під час останньої атаки на Україну. 

Ця ракета має характеристики міжконтинентальної балістики.

Речник ЄС Пітер Стано засудив застосування Росією міжконтинентальної ракети проти України та назвав це черговою ескалацією з боку Кремля.

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Вранці росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою.

Характеристики міжконтинентальної балістичної ракети "Рубіж"

РС-26 "Рубіж" - це російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета (МБР), яка, за твердженнями Росії, призначена для подолання систем протиракетної оборони.

Видання Defence Express повідомляє, що точні характеристики ракети РС-26 "Рубіж" залишаються  засекреченими.

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Відомо лише, що її вага сягає 50 тонн, дальність польоту — до 6 тисяч кілометрів, а бойове оснащення може складатися з чотирьох блоків потужністю 0,3 мегатонни кожен.

Боєголовка може нести роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення, як ядерні, так і звичайні боєголовки.

За деякими даними, може оснащуватися гіперзвуковим плануючим блоком типу "Авангард".

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