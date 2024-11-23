Вночі у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомила українська влада.

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«Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух. Попередньо - є влучання по порту», - повідомили в Бердянській МВА.

Вибух у Бердянську: що відомо

Радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також написав, що гучно було в районі порту.

За його словами, після вибуху було видно заграву та ознаки пожежі, що тривала до пів години.

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У прибережних районах Бердянська відчувався запах горілого.

Окупаційна влада міста вибух не коментувала.

«Міноборони РФ повідомило, що за ніч збили один БпЛА над Кримом, де також було чутно вибухи. Ніякої інформації про атаку чи збиття БПЛА в районі Бердянська не надало», - додав Андрющенко.

Росія обстрілює Запоріжжя

Через російські обстріли у Запорізькій області загинув 55-річний чоловік. У Запоріжжі була поранена 11-річна дитина.

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Внаслідок нічної атаки по місту пошкоджено 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень у Дніпровському районі.

Загалом за добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів області.