У музеї Голодомору розпочали археографічне дослідження колекції листів Джері Бермана - інженера з Південної Африки, який працював на Донбасі й у листах до рідних розповідав про Голодомор.

Про це в інтерв'ю Kyi Post розповіла директорка Музею Леся Гасиджак.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Колекцію листів музею передала онука Бермана - Алісон Маршал.

Джері Берман: свідок Голодомору

Джері Берман приїхав до Радянського Союзу з Південної Африки у 1932 році. Чоловік шукав роботу.

Advertisement

Він працював на шахтах і на підприємствах Донбасу. Звідти писав листи своїм рідним та розповідав про голодомор.

«Зараз більшість пересічних українців точно знає про Гаррета Джонса, який був в Україні, писав статті, власне, був одним з тих, хто розповів світові про Голодомор. А от листи сторонньої людини, яка працювала у нас на Донбасі, бачила і голодних людей, і бачила те, як там все-таки люди рятуються в промислових центрах, це рідкість, і це дуже важливо», - сказала Леся Гасиджак.

За її словами, видання, яке планують видати, буде епістолярним, з коментарями, покажчиками та науковим дослідженням.

Що Джері Берман писав про Голодомор

Джері керував командою робітників, які будували міст у Станиці Луганській.

Advertisement

Він писав про жалюгідні умови роботи. Як керівник він болісно реагував на ситуацію з харчуванням підлеглих, намагався домогтися якнайбільше хлібних карток для своїх працівників і їхніх родин.

Ці переживання чоловік описував у листах до рідних і друзів.

Часом, щоб не повідомляти про одне і те саме кількома листами, він писав своєму братові Ізраелю до Цаніна (ПАР). Той передруковував рукописні листи Джері на машинці і розсилав їх решті братів та сестер. Листувався Джеррі також з другом Мейером Фортесом з Лондона, з яким навчалися в Кейптаунському університеті.

Листи Джері Бермана знайшла його онука у 2016 році в будинку її матері в Манчестері. Вони разом з сином Джеррі Пітером Берманом витратили роки на відновлення інформації про походження листів, встановлення хронології та історії переписки.

Advertisement

У 2021 році Маршал привезла листи до України та передала їх до фондів Музею Голодомору.

У Музеї зазначають, що інформація в листах Джеррі засвідчує деталі перебігу Голодомору-геноциду, подані з позиції мимовільного свідка.