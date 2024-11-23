Через російські обстріли у Запорізькій області загинув 55-річний чоловік. У Запоріжжі поранена 11-річна дитина.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
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Росіяни обстріляли Запоріжжя
Напередодні ввечері росіяни вдарили по одному з населених пунктів регіону.
Понівечене фермерське господарство.
Ще один удар прийшовся по Запоріжжю.
У місті частково зруйновані склади приватних підприємств.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, розташовані поруч.
Ситуація на Запоріжжі
Протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області.
У більшості випадків гатили з артилерії.
З авіації вдарили по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.
З РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
Запустили понад дві сотні безпілотників різної модифікації.
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