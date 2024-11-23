Через російські обстріли у Запорізькій області загинув 55-річний чоловік. У Запоріжжі поранена 11-річна дитина.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

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Росіяни обстріляли Запоріжжя

Напередодні ввечері росіяни вдарили по одному з населених пунктів регіону.

Понівечене фермерське господарство.

Ще один удар прийшовся по Запоріжжю.

У місті частково зруйновані склади приватних підприємств.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, розташовані поруч.

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Ситуація на Запоріжжі

Протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області.

У більшості випадків гатили з артилерії.

З авіації вдарили по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

З РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

Запустили понад дві сотні безпілотників різної модифікації.

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