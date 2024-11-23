Через російські обстріли у Запорізькій області загинув 55-річний чоловік. У Запоріжжі поранена 11-річна дитина. 

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 

Напередодні ввечері росіяни вдарили по одному з населених пунктів регіону. 

Понівечене фермерське господарство. 

Ще один удар прийшовся по Запоріжжю. 

У місті частково зруйновані склади приватних підприємств. 

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, розташовані поруч. 

Advertisement

Ситуація на Запоріжжі 

Протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. 

У більшості випадків гатили з артилерії. 

З авіації вдарили по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці. 

З РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку. 

Запустили понад дві сотні безпілотників різної модифікації. 

Хроніка війни в Україні. 22 листопада: «Боротьба триває»
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 22 листопада: «Боротьба триває»

Російська армія атакувала Суми; США запровадили санкції проти фінансового сектора РФ; армія України дає відсіч росіянам на декількох напрямках; скоро МВФ ухвалить рішення про новий транш для України.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі порту Запоріжжя
В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі порту
Київ Пост
4г тому
Сили ППО збили 64 російські дрони впродовж доби Обстріли України
Сили ППО збили 64 російські дрони впродовж доби
Київ Пост
19г тому
Хроніка війни в Україні. 22 листопада: «Боротьба триває» Росія
Хроніка війни в Україні. 22 листопада: «Боротьба триває»
Карина Доломанжи
1д тому
Росія вдарила по Кривому Рогу: 26 постраждалих Обстріли України
Росія вдарила по Кривому Рогу: 26 постраждалих
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній У ГУР назвали цілі росіян на осінньо-зимовий період
Далі » Запали свічку пам’яті: Україна вшановує жертв Голодоморів