Внаслідок російського контрнаступу Україна втратила понад 40% території, яку контролювала в Курській області РФ після прориву у серпні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в українському Генштабі.

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Яка територія Курської області під контролем ЗСУ

«Максимально ми контролювали близько 1376 квадратних км, зараз, звичайно, ця територія зменшилася. Ворог посилює контратаки», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зараз ЗСУ контролюють приблизно 800 квадратних км території Курської області РФ.

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«Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору», - цитує свого співрозмовника Reuters.

За інформацією джерела, наступом на Курщину Київ хотів зупинити російські атаки на сході та північному сході України, змусити Росію відтягнути сили, а також дати додаткові важелі впливу на будь-які майбутні мирні переговори.

Більше по темі 1 000 днів війни – коротка хронологія перемог і поразок України Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1 000 днів, тож Kyiv Post нагадує про деякі з найбільш визначальних моментів жорстокої окупації та доблесної оборони всупереч усім обставинам.

За словами співрозмовника з Генштабу, на підтримку РФ в Курську область прибуло близько 11 тисяч північнокорейських військових. Більшість з них ще завершують навчання.

РФ хоче витіснити Сили оборони з Курщини до інавгурації Трампа, - Зеленський

Російський президент Володимир Путін наказав своєму військовому командуванню витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2025 року. Саме на цей день запланована інавгурація обраного президента США Дональда Трампа.

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Про таке заявив президент України Володимир Зеленський.

«Для Путіна найважливіше - витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами - все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює», - сказав президент.