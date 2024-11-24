Цієї ночі росіяни знову запустили по Україні безпілотники. Під ударом ворога був і Київ.

Тривога у місті тривала понад три години.

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Атака дронів на Київ

Сили ППО збили понад десять ворожих дронів, які загрожували Києву.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

У напрямку столиці безпілотники заходили різними курсами.

«Попередньо, у місті без руйнувань та постраждалих. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

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Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», - зазначили в КМВА.

В області тривога станом на дев'яту ранку ще тривала.

Безпілотники атакують Україну

Ворожі безпілотники атакують Україну з опівночі.

О 00:35 Повітряні сили повідомили, що БпЛА зайшли на Сумщину.

Далі дрони рухалися на Полтавщину та Чернігівщину.

Російські безпілотники також фіксували на Кіровоградщині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Точну кількість дронів та їх типи мають назвати згодом.