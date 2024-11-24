Цієї ночі росіяни знову запустили по Україні безпілотники. Під ударом ворога був і Київ. 

Тривога у місті тривала понад три години. 

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Атака дронів на Київ

Сили ППО збили понад десять ворожих дронів, які загрожували Києву. 

Про це повідомили в міській військовій адміністрації. 

У напрямку столиці безпілотники заходили різними курсами.

«Попередньо, у місті без руйнувань та постраждалих. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

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Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», - зазначили в КМВА. 

В області тривога станом на дев'яту ранку ще тривала. 

Безпілотники атакують Україну

Ворожі безпілотники атакують Україну з опівночі. 

О 00:35 Повітряні сили повідомили, що БпЛА зайшли на Сумщину. 

Далі дрони рухалися на Полтавщину та Чернігівщину. 

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Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранений 11-річний хлопчик.

Російські безпілотники також фіксували на Кіровоградщині, Житомирщині та Дніпропетровщині. 

Точну кількість дронів та їх типи мають назвати згодом. 

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