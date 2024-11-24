Російська влада, як і раніше, стурбована витратами на продовження війни в Україні. Йдеться насамперед про компенсації російським солдатам.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Економічні витрати на війну у РФ

В ISW зазначають, що Москва хоче змусити своїх армійців дотримуватися дисципліни. Особливо, на тлі публічних скарг вояк про погане поводження з боку російського військового командування.

Зокрема, 22 листопада Міноборони РФ подало законопроєкт, який зобов'язує російських військовослужбовців повертати одноразові виплати за підписання військових контрактів, якщо солдати вчинили «грубий дисциплінарний проступок» або ухиляються від військової служби.

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Фахівці додали, що нещодавно російський президент Володимир Путін говорив про стурбованість довгостроковою економічною стабільністю Росії. У тому числі через зменшення виплат російським солдатам, пораненим на полі бою.

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Мобілізація в Росії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі не потрібно проводити ще один частковий примусовий призов у ​​резерв. Адже російська влада продовжує робити ставку на криптомобілізацію.

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За словами речника Кремля, у Москві наразі не обговорюють другий етап мобілізації. Пєсков запевняє, що зараз РФ набирає достатню кількість добровольців-контрактників.

Аналітики ISW додають, що російська влада й надалі намагається стимулювати набір військових на контракт.

23 листопада Путін підписав закон, який дозволяє російським солдатам, які воювали в Україні, списувати кредити на суму до 10 млн рублів, якщо російські суди почнуть справи про стягнення боргів до 1 грудня 2024 року.

Фахівці не виключають, що це може заохотити росіян із такими заборгованостями підписати контракти з Міністерством оборони РФ.