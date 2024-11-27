Стримінгова платформа Netflix транслює як серіали власного виробництва, так і регулярно викупає права на різні популярні сіткоми. Пропонуємо добірку найкращих шоу за 2024 рік, які зібрали мільйони переглядів. "Чудова пара" Це американський мінісеріал 2024 року в жанрі драми та кримінального детективу. Одруження сина відомої письменниці Ґрір Ґаррісон Вінбері (Ніколь Кідман) може стати головною подією літа на острові Нанкет. Втім наречена Амелія Сакс (Ів Г’юсон) відчуває сумніви та невпевненість щодо цього, здавалось би, вигідного шлюбу. І таки все йде шкереберть, коли подругу нареченої знаходять мертвою. Усі присутні гості опиняються під підозрою, адже мотив вчинити вбивство мав майже кожен із них. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Гризельда" Ще один шедевр від творців серіалу "Наркос" про темний світ великої наркоторгівлі. Він оповідає історію життя відомої наркобаронеси Гризельди Бланко у виконанні неймовірної Софії Вергари. За своє життя Гризельда входила до сумнозвісного Медельїнського картелю та контролювала постачання кокаїну до Флориди. Її прозвали "Чорною вдовою" за безжальність та "Хрещеною матір'ю кокаїну" — за хвацькість у бізнесі. Advertisement

"Твоя перша остання брехня" Британський трилер "Твоя перша остання брехня" заснований на романі американського письменника Гарлана Кобена. Він заслужено став найпопулярнішим серіалом року, судячи з кількості переглядів. У серіалі розповідається про те, як колишня військова Майя опиняється в епіцентрі небезпечної змови. Після вбивства її чоловіка Джо Беркетта її подруга Єва Фінн надає камеру няні Майї Стерн, щоб вона спостерігала за її донькою Лілі. Однак, переглядаючи запис камери, вона бачить, як Джо відвідує свою дочку, хоча Джо офіційно вважається мертвим. То як таке можливо? Advertisement "Посібник з убивства для хороших дівчат" Зірка серіалу "Венздей" Емма Маєрс знялася в чудовій екранізації однойменного роману Голлі Джексон. Вона грає звичайну школярку Піппу Фіц-Амобі, яка прагне дізнатися правду про розкрите вбивство, що сталося п’ять років тому. Слідство закрило справу після того, як хлопець вбитої начебто зізнався у злочині перед тим, як накласти на себе руки. Проте Піппа не вірить, що популярну красуню Енді Белл вбив її хлопець Саліл Сінгх (Сал). Вона впевнена, що справжній вбивця досі на свободі, та хоче виправдати Сала.

"Ріплі" Екранізація класичного роману Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі" з чудовим актором Ендрю Скоттом у головній ролі. Ця версія серіалу має більш похмуру атмосферу, ніж попередні екранізації, завдяки чорно-білій палітрі та унікальному режисерському підходу Стівена Зейліана. Скотт також блискуче втілює складний образ Тома Ріплі. Крім того, у серіалі можна побачити таких відомих акторів, як Дакота Феннінг і Джонні Флінн. Advertisement "Оленя" Один із найскандальніших й найобговорюваніших серіалів року "Оленя" теж потрапив у топ за кількістю переглядів. Серіал викликав такий резонанс через шокуюче зображення переслідування та сексуального насильства. Це дуже емоційно насичена історія, заснована на реальних подіях, що сталися з британським коміком Річардом Гаддом. Він поєднує елементи чорної комедії та напругу психологічного трилера. Advertisement "Ерік" Мінісеріал "Ерік" – це чудовий детективний шедевр із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Він розповідає про психологічну драму батька, який допомагає копам у пошуках свого дев’ятирічного сина. Нещасний чоловік переймається, що це він ненароком відштовхнув свою дитину, тож винен у зникненні хлопчика. Тож головний герой весь час змушений протистояти власним демонам. Вся ця драма майстерно втілена на екрані одним із найталановитіших акторів сучасності.

"Гра в кальмара" (2 сезон) Перший сезон серіалу "Гра в кальмара" три роки тому настільки сподобався глядачам, що мав шалені рейтинги на стримінговій платформі. Південнокорейська історія виживання шокувала та водночас заворожила глядачів по всьому світу. За сюжетом, група фінансово неблагополучних людей погоджується взяти участь у загадковій грі, яка обіцяє їм захмарний виграш. Суть гри в тому, що треба проходити прості дитячі ігри, але програш означає не просто вибування – гравця, який вибуває, вбивають. Також у другому сезоні нам обіцяють продовження історії Сон Гі Хуна, який став чемпіоном першого сезону. Advertisement "Бріджертони" (3 сезон) Вже два сезони популярного сіткому "Бріджертони" вийшли на Нетфлікс, отримавши досить суперечливі відгуки. Третій сезон змістив фокус на улюблених фанатами персонажів — Коліна Бріджертона та Пенелопу Фезерінгтон. Розвитку цих стосунків чекало багато фанатів сіткому, тож історія їхнього кохання стала центральною темою сезону, що поєднала в собі романтику та дослідження жіночих амбіцій.