Росія «категорично відкидає» будь-які думки про заморожування війни в Україні, вважаючи, що єдиним шляхом вперед є ультиматум, раніше викладений у «мирному плані» президента Росії Владіміра Путіна. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Серґєй Наришкін.

«Росія категорично відкидає якесь «заморожування» українського конфлікту», – заявив Наришкін у вівторок, 26 листопада, після зустрічі керівників служб безпеки і розвідки країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у Москві.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія відкидає мирні ініціативи: Наришкін виклав ультиматум на саміті СНД

Він стверджує, що західні країни закликають до «заморожування», тому що визнають, що Росія «перемагає на всіх фронтах».

«Такі дискусії в західних столицях пов'язані з тим, що стратегічна ініціатива на полі бою повністю належить російській армії», – сказав Наришкін, наголосивши, що, що країни західного блоку «зазнають фіаско» у війні в Україні.

Більше по темі Росія обстрілює Україну з бомбардувальників, які отримала від Києва в обмін на газ Росія застосовує проти України стратегічні бомбардувальники, які отримала від Києва наприкінці 90-х. Так, ще у 1999 році Київ надав Москві вісім Ту-160, три Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55.

«Однак вони не відступлять. Вони будуть продовжувати свої зусилля по створенню хаосу всередині наших держав і навколо Росії», – додав Наришкін.

За його словами, Захід прагне уникнути стратегічної поразки, зберігаючи те, що він назвав «русофобським режимом» у Києві. Але попри це Росія «залишається відкритою до переговорів». Він послався на умови, викладені Путіним у червні під час зустрічі з Міністерством закордонних справ Росії.

Advertisement

Тоді Путін висунув ультиматум, який включав у себе вихід України з усіх чотирьох (частково) окупованих регіонів і формальне зобов'язання не вступати до НАТО.

Окремо п'ять кремлівських інсайдерів повідомили Reuters, що Путін може розглянути можливість обговорення припинення вогню з новообраним президентом США Дональдом Трампом, але наполягає на збереженні за Росією окупованих українських територій і на тому, щоб Київ відмовився від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО.

Advertisement

Ті ж джерела припускають, що Путін може погодитися заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії фронту, ведучи переговори щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, з можливим виведенням військ із менших територій у Харківській та Миколаївській областях.

Однак нещодавнє схвалення Вашингтоном використання Україною ракет ATACMS на російській території може затримати переговори і зробити позицію Москви більш жорсткою, зазначають інсайдери.

Росія звинувачує Захід у провалі переговорів − подробиці

«Путін вже сказав, що заморозити конфлікт ніяк не вдасться», – заявив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков в інтерв'ю агенції Reuters невдовзі після того, як стало відомо про удари ракетами ATACMS.

Advertisement

Хоча Росія рішуче виступає проти вступу України до НАТО або розміщення військ Альянсу на території України, її офіційні особи висловили готовність обговорювати гарантії безпеки для Києва. Однак вони наполягають, що статус Криму, анексованого Росією в 2014 році, обговоренню не підлягає.

Два російські джерела вказали на проєкт угоди, підготовлений у Стамбулі у квітні 2022 року, як на можливу основу для миру. Згідно з цією пропозицією, Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН.