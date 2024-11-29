Сьогодні – 29 листопада – 11 років тому мирний протест на Майдані було жорстоко розігнано спецпідрозділом Беркут. Саме тоді акція протесту перетворилася у справжню революцію.

Яка, як і ї попередниця – мирна помаранчева – закінчилася перемогою. Якщо у першому випадку це був потужний протест прихильників опозиційних сил проти фальсифікацій на виборах. У другому випадку це було повстання проти панування проросійського режиму президента Віктора Януковича, який дискредитував себе незаконним переслідуванням діячів опозиції і допускав нестримне насильство з боку правоохоронних органів. Зрештою, відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом, яка символізувала рішучий поворот у бік Росії, спровокувала масові протести.

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Але коли він намагався придушити їх силою саме в ніч з 29 на 30 литопада, він зіткнувся з повномасштабним повстанням у відповідь. Це повстання допомогло зберегти демократичний розвиток України, але також викликало реакцію з боку Росії. Прагнучи протидіяти руху України до Європи і демократії, Росія почала відкриту агресію проти країни.

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Сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Бігуном, дослідником, кандидатом наук та офіцером Збройних сил України. У 2013-2014 роках він був студентом і активним учасником протестів на Майдані. Більше того, він брав безпосередню участь у Силах Самооборони Майдану.