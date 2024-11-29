Наразі в Україні є понад 1,4 млн компаній, 180 253 з яких зареєстровані на прифронтових територіях, повідомив Опендатабот.

Скільки бізнесів в Україні працюють на прифронтових територіях − подробиці

За даними Опендатабот, 1,1 тис. таких компаній працюють на територіях, де ведуться активні бої та відключені всі державні реєстри. 

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25 тис. бізнесів перебувають на території активних бойових дій, де працюють державні електронні ресурси, а 153 тис. зареєстровані на території можливих бойових дій.

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Інфграфіка: Опендатабот

Харківщина лідує за кількістю бізнесів на прифронтових територіях

На Харківщині зареєстровані понад 69 тис. підприємств.

Майже вдвічі менше бізнесів зареєстровано у Запорізькій області, тобто 32 тис., а трійку закриває Миколаївщина з показником у 27 тис.

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