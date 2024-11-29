Країни "Великої сімки" рішуче засудили застосування Росією нової ракети проти України, назвавши це огидним злочином.

G7 обіцяє збільшити підтримку України та продовжити тиск на Росію, блокуючи її спроби отримати допомогу від інших країн, пише Укрінформ з посиланням на заяву міністрів закордонних справ G7.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністри закордонних справ G7 засудили російський удар «Орєшніком»

«Застосування Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним доказом її мерзотної та спрямованої на ескалацію поведінки. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною», - заявили глави МЗС.

Advertisement

Міністри засудили безвідповідальну і загрозливу ядерну риторику Росії та її позицію стратегічного залякування й запевнили, що «ніколи не толеруватимуть погрози застосування ядерної зброї або, тим більше, фактичного застосування ядерної зброї Росією в контексті її війни проти України».

Вони також запевнили, що просуватимуть комплексні санкції та економічні заходи для подальшого обмеження доходів, товарів і технологій, які використовує Росія для фінансування та ведення війни.

Advertisement

Країни Групи вживатимуть відповідних заходів «проти акторів у Китаї та інших третіх країнах, які надають матеріальну підтримку військовій машині Росії, включаючи фінансові установи та інші організації, які сприяють придбанню Росією обладнання та предметів для її оборонно-промислової бази».

Демократичні країни продовжать чинити значний тиск на можливість Росії отримувати доходи від експорту енергоносіїв, металів та іншої сировини, зокрема шляхом ефективного впровадження існуючих заходів і подальших кроків проти «тіньового флоту».

«Ми вживатимемо жорстких заходів проти акторів, які допомагають Росії уникати наших санкцій», - пообіцяли підписанти заяви.

Advertisement

У G7 занепокоєні співпрацею Росії та КНДР

Коментуючи посилення військового співробітництва між Корейською Народно-Демократичною Республікою та Росією, включаючи експорт північнокорейських балістичних ракет і боєприпасів та їх закупівлю Росією, перекидання військ КНДР до Росії та їх розгортання на полі бою проти України.

Міністри зазначили, що «пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України є не лише ознакою відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, а й небезпечним розширенням конфлікту з серйозними наслідками для безпеки» в європейському та індо-тихоокеанському просторах.

«Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над узгодженою відповіддю на цю подію», - йдеться у заяві.

Advertisement

В ній також висловлена глибока стурбованість можливістю передачі КНДР ядерних технологій або технологій, пов’язаних із балістичними ракетами, в порушення відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Міністри закликали країни, які мають відносини з Росією та КНДР, включаючи Китай, дотримуватися міжнародного права, протистояти цій небезпечній ескалації конфлікту та виконувати всі відповідні резолюції Радбезу ООН.

Лідери G7 стурбовані застосуванням хімічної зброї проти України

Голови МЗС висловили «глибоку стурбованість» ще з цілої низки питань, зокрема, використанням Росією хімічної зброї та подразників як засобів ведення війни в Україні.

За результатами останнього звіту Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), подразники виявлені у пробах з фронту в Дніпропетровській області. Такі інциденти мають бути ретельно розслідувані ОЗХЗ.

Очільники МЗС «Сімки» привітали схвалення виділення за прискореною процедурою (ERA) позики для України в сумі близько 50 млрд доларів, яка буде обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх надзвичайних надходжень від заморожених російських державних активів.

Advertisement

Підписанти назвали це історичним рішенням лідерів G7 і свідченням того, що Група залишається непохитною у своїй солідарності у підтримці України.

«Ми непохитні у своїй рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги», - пообіцяли міністри закордонних справ.

Вони також пообіцяли спільну відповідь на інформаційні маніпуляції та операції впливу.

У заяві підтверджена дата та місце проведення наступної конференції з відбудови України - в Римі 10-11 липня 2025 року.

Advertisement

Путін погрожує ще одним ударом "Орєшніком" − що відомо

Президент Росії Владімір Путін заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати "центри прийняття рішень" у Києві.

Зокрема, очільник Кремля погрожує ударами ракетою "Орєшнік" у відповідь на українські дальні удари по РФ.

ISW вважає, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну. Зокрема, російське керівництво розхвалює балістичну ракету "Орєшнік", аби штучно завищити свої можливості.

Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада. Атакували Дніпро. Обласна влада тоді повідомила, що внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство.