Дедалі більше українських біженців, які виїхали через війну, вирішують залишитися в Німеччині назавжди. Голова німецького управління у справах біженців Марк Зайберт повідомив агентству Deutsche Presse-Agentur, що зараз таких близько 65%. Для порівняння, півтора року тому більшість із них говорили, що планують повернутися в Україну.

Це свідчить про зміну настроїв: українці активно вивчають німецьку мову, шукають роботу та прагнуть інтегруватися. Ці дані отримані з регулярних опитувань жителів гуртожитків у Берліні, де зараз мешкають 9000 українців. Загалом у столиці перебуває від 50 до 60 тисяч наших співвітчизників.

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Особливий статус перебування українців у Німеччині дає їм змогу працювати й отримувати соціальні пільги, зокрема, медичне обслуговування.

"Українці мають особливий статус перебування, відмінний від статусу осіб, які шукають притулку. Цей статус дозволяє їм працювати, а також мати різні соціальні пільги, зокрема, медичне обслуговування та інші види підтримки", - йдеться в публікації

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Уряди пообіцяли в найближчі місяці збільшити фінансування української оборонної промисловості.

Видання Bild зазначає, що Німеччина залишається лідером серед країн Європи за кількістю розміщених українських біженців — їх понад 1,1 млн.

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За даними Євростату, загалом в ЄС зареєстровані 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільший приріст спостерігається у Німеччині, куди лише у вересні прибули 7005 українців.

До Польщі у вересні виїхали з України 4645 людей, а до Іспанії - 3170 осіб.

Раніше Kyiv Post повідомив, що приблизно 130 000 українців повернулися до своїх домівок на території Донбасу, що перебуває під російською окупацією, за минулий рік через труднощі, з якими вони стикалися, перебуваючи в статусі внутрішньо переміщених осіб після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.  

Усі, хто повертається, проходять через аеропорт Шереметьєво в Москві, щоб здійснити подорож, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю Kyiv Post.

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Росія закрила останній сухопутний прикордонний перехід між Сумською областю в Україні та Курською областю в Росії, коли Київ розпочав свою контрнаступальну операцію в цьому регіоні влітку.

Київ Пост
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