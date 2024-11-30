Національна опера України запрошує глядачів поринути у казковий час останнього місяця року.

У грудні на глядачів чекають опера «Трубадур» за участі «італійського творчого десанту», зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, бенефіси Алли Позняк та Тетяни Пімінової, концерти та вистави юних артистів з хореографічних навчальних закладів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

До Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят відбудуться гала-концерти.

Advertisement

Під час балету «Снігова Королева» вже традиційно стартує марафон загадування бажань. Їх можна буде загадувати й біля різдвяного вертепу, який вже готує команда головного художника театру Марії Левитської.

Опера «Трубадур»: сюжет та склад артистів

Грудень розпочнеться четвертим прем’єрним показом опери «Трубадур» Джузеппе Верді. Її зіграють 1 грудня (неділя).

«Трубадур» - одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей.

Advertisement

Музика опери багата на красиві мелодії, чимало з яких сьогодні стали відомими й улюбленими в усьому світі.

Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори.

Постановний склад: Віталій Пальчиков - режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська - художниця-постановниця, Богдан Пліш - хормейстер-постановник.

У виконавському складі цього разу заявлені: Франческо Конджу (Манріко), Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Оксана Крамарєва (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес), Сергій Скочеляс (Рюїц та Вісник), Юрій Горинь (Старий циган). Диригент - Стефано Торболі.

Advertisement

Франческо Конджу

Національна опера України: афіша на грудень

3 грудня (вівторок) о 17:00 - балет «Копелія» Лео Деліба.

Постановка легендарного Анатолія Шекери в редакції Ярослава Ткачука. Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу.

4 грудня (середа) о 17:00 - Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря.

Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.

5 грудня (четвер) о 17:00 - Вечір одноактних балетів:

«Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент - Микола Дядюра.

(Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент - Микола Дядюра. «Пахіта» - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: Анастасія Шевченко (Пахіта) та Ян Ваня (Люсьєн). Диригент - Олексій Баклан.

6 грудня (п’ятниця) о 17:00 - Концерт до Дня Святого Миколая за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

Advertisement

8 грудня (неділя) о 15:00 - опера «Аїда» Дж.Верді.

Вистава присвячена ювілею Алли Позняк - володарки глибокого оксамитового мецо-сопрано. У творчому доробку співачки понад 30 партій.

Партію Амнеріс Алла Позняк вважає для себе знаковою. Саме тому для бенефісу вона обрала оперу «Аїда» Дж. Верді.

Амнеріс Алла Позняк в опері Аїда

12 грудня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена.

Основа вистави - музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі відбулася у 2016 році й одразу привернула увагу поціновувачів балету.

Advertisement

Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету - були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії.

12 грудня в виконавському складі заявлені: Наталія Мацак (Снігова Королева), Тетяна Льозова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Іван Авдієвський (Ворон) та ін.

Саме під час «Снігової Королеви» глядачі зможуть загадати бажання - коли на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку.

Також подивитись балет «Снігова Королева» та загадати бажання можна буде кожного дня, починаючи з 28 грудня 2024 до кінця канікул.

Advertisement

13 грудня (п’ятниця) о 17:00 - легендарний оперний шедевр «Кармен» Жоржа Бізе цього разу присвячений ювілею Тетяни Пімінової (мецо-сопрано). Вишукано-тендітна співачка своєю вокальною майстерністю та артистизмом уже багато років підкорює серця численної армії шанувальників. В її доробку близько 30 ролей.

Одна з найулюбленіших партій співачки - Кармен з однойменної опери.

Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу разом з ювіляркою виконають: Сергій Пащук (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін. Диригент - Алла Кульбаба.

Кармен Тетяна Пімінова

14 грудня (субота) о 15:00 – балетний вечір, що складається з концертної програми Балет-Гала та одноактного балету «Болеро» Моріса Равеля.

15 грудня (неділя) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика.

Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури.

18 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00 - казка-балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у виконанні Молодого балету Києва. Виконується під фонограму.

19 грудня (четвер) о 17:00 балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету - у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Дон Кіхот

20 грудня (п’ятниця) о 17:00 - одна із кращих опер видатного італійського композитора, представника музичного веризму Джакомо Пуччіні «Богема» у постановці італійського режисера Італо Нунціати.

21 грудня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель».

Балетмейстер-постановник нової редакції - Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції - Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів - Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки минулої зими з величезним успіхом пройшла в Японії. Тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

22 грудня (неділя о 15:00), 26 грудня (четвер о 17:00) та 27 грудня (п’ятниця о 17:00) - Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (561 місце) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.