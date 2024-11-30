У Повітряних силах пояснили, що означає термін «дрони локаційно втрачені».

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації розповів, що цей вислів має кілька пояснень.

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Локаційно втрачені дрони: як це

Щодня у своїх звітах Повітряні сили повідомляють про значну кількість збитих дронів. Крім того, зазначається, що чимало безпілотників «локаційно втрачені».

«Дуже багато зараз локаційно-втрачених дронів. І всі запитують, а що таке це таке. Насправді це може бути будь-що - від поганої якості та виробництва безпілотника, який може впасти, тому що він не якісний», - розповів Євлаш.

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Також дрон може бути «локаційно втрачений», якщо він потрапив під дію РЕБ або ж, якщо у безпілотника закінчилося паливо.

Іноді БПЛА падають у різних місцях і фахівці не одразу можуть їх знайти.

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«Вони падають досить часто в якісь водойми, поля. Ми постійно попереджаємо про те, що не потрібно самостійно намагатися їх ліквідувати. Якщо знайшли - повідомляйте в профільні служби», - наголосив речник.

Тактика використання «шахедів»

Євлаш пояснив, що росіяни використовують різні модифікації «шехедів». Іноді БПЛА губляться на радарах.

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За словами речника, уразити ворожі дрони не просто.

«Досить складно в нього з кулемета ще влучити. Це потрібно мати серйозний досвід, досить ґрунтовні стрілецькі навички, розуміти, як саме його потрібно збивати», - зауважив речник.

За його словами, окупанти намагаються запускати дрони такими маршрутами, де їх важко виявити. Зокрема, через яри, гирла річок чи гірську місцевість.

Крім того, є випадки, коли ворожі БПЛА літають понад добу.

«Особисто я бачив понад 24 години. Він кружляв, над різними заказниками, заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго», - сказав Євлаш.