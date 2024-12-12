Національний банк України (НБУ), підвищив ключову облікову ставку з 13% до 13,5%, аби стримати інфляцію, яка перевищила прогнози.

Вищий рівень облікової ставки покликаний знизити інфляційні очікування та стимулювати українців зберігати заощадження в національній валюті.

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Національний банк оголосив про своє рішення у четвер.

Які причини зростання інфляції в Україні

У листопаді центральний банк прогнозував, що інфляція не перевищить 9,7% у річному вимірі до кінця 2024 року, однак вона прискорилася швидше за очікування – до 11,2% у річному вимірі, як зазначено в пресрелізі НБУ.

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Зростання інфляції спричинили:

посуха влітку 2024 року в Україні, яка призвела до меншого врожаю та обмеженої пропозиції продовольства;

зростання витрат на електроенергію та зарплати, що підштовхує основну інфляцію (до 9,3% у річному вимірі в листопаді);

курсові ефекти, спричинені ослабленням гривні в попередні періоди.

Центробанк не спостерігає паніки на ринку, зазначаючи: «Інфляційні очікування наразі залишаються відносно стабільними, але ризик їх розбалансування зростає, оскільки домогосподарства приділяють дедалі більше уваги інфляційним процесам».

Регулятор раніше попереджав, що інфляція може прискоритися, і тоді орган застосовуватиме жорсткішу політику.

Що відомо про фактори стабільності української економіки у 2025 році

Недооцінка темпів інфляції корелюється з попередніми даним НБУ: раніше банк прогнозував, що пік інфляції становитиме 11,4% у січні 2025 року, після чого вона почне сповільнюватися. Але цей показник вже досягнуто.

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Проте Нацбанк все ще очікує, що інфляція сповільниться у 2025 році.

«Інфляція повинна сповільнитися зі стабілізацією ситуації в енергетичному секторі та збільшенням врожаїв. Цьому також сприятимуть заходи грошово-кредитної політики НБУ та очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску», – йдеться в пресрелізі.

Ще одним фактором стабільності української економіки у 2025 році є стабільніші гарантії міжнародної допомоги Україні – наступного року Україна отримає $38 мільярдів фінансування від партнерів, зокрема через Програму прискорення надходження доходів (ERA Loan for Ukraine).

Основний ризик для центрального банку України залишається той самий – повномасштабне вторгнення Росії «несе ризик подальшого зменшення економічного потенціалу, зокрема через втрату людей, територій і виробничих потужностей».

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Через розв’язану Росією повномасштабну війну економіка України вже втратила 30% і 3,5 мільйона робочих місць, про що раніше заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Світовий банк оцінив, що станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відновлення та реконструкції України становить $486 мільярдів на наступне десятиліття, згідно з Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3).