Під час робочого візиту на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу.

Також він приїхав на позиції дивізіону HIMARS, де відвідав воїнів 27-ї реактивної артилерійської бригади.

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Зеленський приїхав на позиції дивізіону HIMARS

Президент України оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами.

«Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі», - побажав Президент.

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Фото: сайт президента України

Володимир Зеленський привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.

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Українських захисників і захисниць привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, Головне управління розвідки Міноборони, а також Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу

Президент України також відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу, яка вже активно надає допомогу.

«Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу.

Подякував особисто й відзначив наших медиків нагородами. Дякую за службу й за те, що рятуєте життя наших захисників і захисниць», - зазначив Зеленський.

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