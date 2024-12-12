Під час робочого візиту на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу.
Також він приїхав на позиції дивізіону HIMARS, де відвідав воїнів 27-ї реактивної артилерійської бригади.
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Зеленський приїхав на позиції дивізіону HIMARS
Президент України оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами.
«Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі», - побажав Президент.
Володимир Зеленський привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.
В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ
Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу
Президент України також відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу, яка вже активно надає допомогу.
«Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу.
Подякував особисто й відзначив наших медиків нагородами. Дякую за службу й за те, що рятуєте життя наших захисників і захисниць», - зазначив Зеленський.