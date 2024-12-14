В одному з центральних районів Дніпра прогримів вибух.
За попередньою інформацією, загинула людина.
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Є поранені.
Вибух у Дніпрі 14 грудня: що відомо
Серед потерпілих - двоє поліцейських. Їх госпіталізували.
Вибух пролунав близько 14:45.
Що стало його причиною - не повідомляють.
Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Вони встановлюють обставини події.
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Як пише Суспільне Дніпро, вибухнуло на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.