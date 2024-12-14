В одному з центральних районів Дніпра прогримів вибух. 

За попередньою інформацією, загинула людина. 

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Є поранені. 

Вибух у Дніпрі 14 грудня: що відомо 

Серед потерпілих - двоє поліцейських. Їх госпіталізували. 

Вибух пролунав близько 14:45. 

Що стало його причиною - не повідомляють. 

Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. 

Вони встановлюють обставини події. 

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Як пише Суспільне Дніпро, вибухнуло на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. 

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