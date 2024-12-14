Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі. Вони бояться, що під час евакуації їх обстріляють.

Про це повідомляє українська розвідка.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У ГУР розказали про складнощі, з якими зіткнулися росіяни під час виводу військ.

Росія виводить солдат із Сирії: які складнощі

За інформацією розвідки, полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканності. Наразі вони очікують у районі аеродрому Т4.

Advertisement

Зазначається, що 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

Для евакуації російського військового контингенту з Сирії РФ планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків.

Це потрібно для того, аби перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостоку.

Більше по темі Генштаб підтвердив удар по нафтотерміналу в російському Орлі Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Ізраїль вдарив по авіабазах і складах у Сирії

Вночі Ізраїль завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.

Ця атака була спрямована на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які призначені для зберігання і запуску балістичних ракет.

Advertisement

Al Jazeera повідомила, що «ізраїльські удари зруйнували науковий інститут» та інші пов'язані з ним військові об'єкти в Барзі, на півночі Дамаска, «військовий аеропорт» у передмісті столиці».