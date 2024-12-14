Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі. Вони бояться, що під час евакуації їх обстріляють.
Про це повідомляє українська розвідка.
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У ГУР розказали про складнощі, з якими зіткнулися росіяни під час виводу військ.
Росія виводить солдат із Сирії: які складнощі
За інформацією розвідки, полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканності. Наразі вони очікують у районі аеродрому Т4.
Зазначається, що 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.
Для евакуації російського військового контингенту з Сирії РФ планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків.
Це потрібно для того, аби перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостоку.
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Ізраїль вдарив по авіабазах і складах у Сирії
Вночі Ізраїль завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.
Ця атака була спрямована на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які призначені для зберігання і запуску балістичних ракет.
Al Jazeera повідомила, що «ізраїльські удари зруйнували науковий інститут» та інші пов'язані з ним військові об'єкти в Барзі, на півночі Дамаска, «військовий аеропорт» у передмісті столиці».