Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.
Це підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Скільки саме військових КНДР беруть участь у бойових діях - він не уточнив. Зазначив, що це «помітна кількість».
Росія кинула на штурми військових з КНДР
За словами президента, росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.
«Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що такі дії Кремля свідчать про ескалацію.
«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?», - додав глава держави.
Воїни мають проходити підготовку під керівництвом тих, із ким воюватимуть
Північнокорейські війська в Курській області
Раніше українська розвідка заявила, що 13 грудня підрозділи військ КНДР, які РФ залучила до війни проти України, привели у стан готовності.
Це свідчило про наміри росіян кинути північнокорейців у бій.
За даними розвідки, російське керівництво наказало командуванню північнокорейської армії взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині.
За даними ГУР, частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.