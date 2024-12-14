Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. 

Це підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. 

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Скільки саме військових КНДР беруть участь у бойових діях - він не уточнив. Зазначив, що це «помітна кількість».

Росія кинула на штурми військових з КНДР 

За словами президента, росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. 

«Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - сказав Зеленський. 

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Він наголосив, що такі дії Кремля свідчать про ескалацію. 

«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?», - додав глава держави. 

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Президент України Володимир Зеленський обговорив питання змін у військовій підготовці з командирами.

Північнокорейські війська в Курській області

Раніше українська розвідка заявила, що 13 грудня підрозділи військ КНДР, які РФ залучила до війни проти України, привели у стан готовності.

Це свідчило про наміри росіян кинути північнокорейців у бій. 

За даними розвідки, російське керівництво наказало командуванню північнокорейської армії взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. 

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За даними ГУР, частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.

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