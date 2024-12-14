Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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Скільки саме військових КНДР беруть участь у бойових діях - він не уточнив. Зазначив, що це «помітна кількість».

Росія кинула на штурми військових з КНДР

За словами президента, росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

«Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що такі дії Кремля свідчать про ескалацію.

«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?», - додав глава держави.