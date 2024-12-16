Затриманому за підозрою у теракті в Дніпрі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

Підозрюваного у теракті в Дніпрі арештували на два місяці

Фігуранта підозрюють у скоєнні теракту, передбаченого частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу України.

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Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

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Теракт у Дніпрі - що відомо

14 грудня у центральному районі Дніпра пролунав вибух.

Внаслідок події загинув чоловік. Поранено четверо людей. Серед них - двоє поліцейських. 

За даними правоохоронців, наразі постраждалі перебувають у лікарні, їхній стан залишається тяжким.

Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підозрюваного у теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі.

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Через падіння уламків збитих безпілотників є пошкодження на Київщині та Черкащині.

Затриманим виявився раніше судимий 37-річний мешканець області.

Попередньо встановлено, що фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.

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