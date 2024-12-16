Затриманому за підозрою у теракті в Дніпрі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомив Департамент комунікації Нацполіції.
Підозрюваного у теракті в Дніпрі арештували на два місяці
Фігуранта підозрюють у скоєнні теракту, передбаченого частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу України.
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Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.
Теракт у Дніпрі - що відомо
14 грудня у центральному районі Дніпра пролунав вибух.
Внаслідок події загинув чоловік. Поранено четверо людей. Серед них - двоє поліцейських.
За даними правоохоронців, наразі постраждалі перебувають у лікарні, їхній стан залишається тяжким.
Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підозрюваного у теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі.
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Затриманим виявився раніше судимий 37-річний мешканець області.
Попередньо встановлено, що фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.