Європейський Союз планує створити незалежну супутникову мережу вартістю 10,6 млрд євро, що забезпечить блоку захищене глобальне інтернет-з'єднання та стане альтернативою системі Starlink, повідомляє Bloomberg.

ЄС виділяє €10,6 млрд на розробку власної супутникової мережі

ЄС зробив перший крок до створення власної супутникової мережі IRIS2, підписавши контракти на розробку 290 супутників, які будуть обслуговувати європейські уряди, військові та приватний сектор.

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ЄС розпочинає масштабний проект з будівництва супутникової мережі IRIS2 за участю держав-членів та приватного сектору.

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Ця мережа має на меті забезпечити Європі стратегічну автономію в космічному просторі.

Starlink відіграв важливу роль у війні в Україні, але ЄС прагне створити свою супутникову систему IRIS2, щоб зменшити залежність від приватних компаній та забезпечити суверенітет.

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Компанії, такі як SES, отримають нові можливості завдяки цьому проєкту.

Росія намагається заглушити Starlink в Україні

Американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси для протидії спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

За словами засновника компанії Ілона Маска, росіянам вдалося "вимкнути" всі системи зв’язку, крім Starlink.

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Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. 

 

 

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