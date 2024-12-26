Фігуранту у справі про вбивство громадської діячкі Ірини Фаріон змінено кваліфікацію злочину на умисне вбивстві, пов’язане з виконанням громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості та незаконне поводженні зі зброєю. Матеріали справи скеровані до суду.

Як передає Укрінформ, про це Офіс Генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.

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Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя Дніпра за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

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На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального України).

Як повідомляє Національна поліція, у 2022 році підозрюваний – 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

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«Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність - через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки», - зазначили у поліції.

Фігурант ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

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Зловмисник підстеріг Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його у місті Дніпро.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Президент засудив будь-яке насильство

Президент Володимир Зеленський засудив напад на Ірину Фаріон.

«Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність», - написав глава держави.

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Президент зазначив, що всі необхідні сили Національної поліції та СБУ встановлюють обставини злочину.