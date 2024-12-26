У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19:00 25 грудня) Росія атакувала територію України  31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – рф, повідомляють у своєму Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, станом на ранок було підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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Також повідомляється, що через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Атака на Україну 24-25 грудня − подробиці

Радіотехнічні війська ПС виявили і здійснили супровід 184 таких повітряних цілей:

  • дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області;
  • 12 крилатих ракет “Калібр” із акваторії Чорного моря;
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області та Каспійського моря;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації у Бєлгородській області;
  • 106 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів із Брянська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська.

ЗСУ збили 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 54 дрони.

Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

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