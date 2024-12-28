Росія продовжує нарощувати власні можливості для виробництва безпілотників типу Shahed іранської розробки напередодні зимової кампанії проти України.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Вони зазначають, що росіянам вдалося збільшити виготовлення дронів, попри санкції.

Росія збільшує виробництво «шахедів»

CNN з посиланням на дані української розвідки пише, що російський завод з виробництва «шахедів» в економічній зоні «Алабуга» в Татарстані випустив 5760 дронів з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було вироблено у 2023 році.

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Зазначається, що «Алабуга» є основним російським виробничим підприємством Shahed і вже уклало угоду на виробництво шести тисяч дронів до вересня 2025 року.

Крім того, Росія розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на Shahed. Їх використовують, аби обійти українську ППО.

Більше по темі У ГУР розповіли про запас ракет у РФ Представник розвідки зазначив, що ракетний арсенал росіян ще далеко не вичерпаний.

До кінця 2024 року РФ запланувала виготовити до 10 тисяч таких приманок.

За інформацією CNN, росіяни звели в «Алабузі» два нові цехи та встановила сітчасті клітки для захисту від дронів. Крім того, РФ побудувала залізничну станцію поблизу цієї економічної зони з прямим залізничним сполученням між Росією та Китаєм.

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Вплив санкцій на виробництво дронів у Росії

Аналітики ISW зазначають, що через західні санкції РФ обмежена в забезпеченні заводів якісними компонентами.

Тому росіяни змушені використовувати низькоякісні двигуни китайського виробництва.

Водночас українські військові завдяки інноваціям у РЕБ ефективно протидіють російським «шахедам».

«Російська армія, ймовірно, продовжуватиме адаптовувати свої ударні стратегії, щоб завдати шкоди критичній інфраструктурі України, водночас намагаючись нарощувати виробництво дронів “Шахед”. Підписання угоди про стратегічне партнерство між Росією та Іраном у січні 2025 року може сприяти цьому процесу», - пишуть фахівці Інституту вивчення війни.