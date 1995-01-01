Останні новини
Путін
11 годин тому
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Війна в Україні
12 годин тому
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Війна в Україні
14 годин тому
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Росія
15 годин тому
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Росія
1 день тому
У британському Міноборони кажуть, що за останні пів року кількість підпалів військкоматів у Росії збільшилась удвічі.
Війна в Україні
січ. 26, 17:31
Шмигаль зазначив, що ці гроші є важливими для Києва, адже вони дозволять фінансувати бюджет України.
Війна в Україні
січ. 26, 08:23
Організація об'єднаних націй не може встановити, чи перебували на борту збитого в Бєлгородській області літака Іл-76 українські військовополонені.
Війна в Україні
січ. 25, 17:21
За словами Юсова, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Росія
січ. 25, 16:52
Російське слідство стверджує, що до вибуху, через який загинув Татарський, тривалий час готувалися в Україні. А Трепова нібито отримала на свій криптогаманець суму, еквівалентну 191 тисячі рублів.
Війна в Україні
січ. 25, 16:20
Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 із них загинули.
Війна в Україні
січ. 25, 14:19
Ця корпорація випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж". Партизани, ймовірно, дізналися, де розташований адмінкорпус з документацією.
Війна в Україні
січ. 25, 13:58
Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту.
Війна в Україні
січ. 25, 13:49
Обставини катастрофи та інформація про те, хто перебував на борту літака, поки залишаються неясними, але західні аналітики застерігають від того, аби версію Москви приймали за чисту монету.
Війна в Україні
січ. 25, 12:55
Радбез ООН сьогодні заслухає доповідь про ситуацію на ЗАЕС та обговорить падіння Іл-76 у Росії, яка, своєю чергою, виступає проти міжнародного розслідування.