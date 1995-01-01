Останні новини

Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Путін
11 годин тому
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Київ Пост
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Війна в Україні
12 годин тому
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Богдан Тузов
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
Війна в Україні
14 годин тому
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Київ Пост
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Росія
15 годин тому
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Київ Пост
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Розслідування
15 годин тому
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Київ Пост
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни частіше підпалюють військкомати
Росія
1 день тому
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни частіше підпалюють військкомати
У британському Міноборони кажуть, що за останні пів року кількість підпалів військкоматів у Росії збільшилась удвічі.
Київ Пост
Шмигаль: США гарантували передачу Україні заморожених активів РФ
Війна в Україні
січ. 26, 17:31
Шмигаль: США гарантували передачу Україні заморожених активів РФ
Шмигаль зазначив, що ці гроші є важливими для Києва, адже вони дозволять фінансувати бюджет України.
Київ Пост
ООН не може встановити, чи перебували на борту збитого Іл-76 українські полонені
Війна в Україні
січ. 26, 08:23
ООН не може встановити, чи перебували на борту збитого Іл-76 українські полонені
Організація об'єднаних націй не може встановити, чи перебували на борту збитого в Бєлгородській області літака Іл-76 українські військовополонені.
Київ Пост
Розвідка розкрила нові деталі про Іл-76: доставляв ракети на аеродром в Енгельс ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 25, 17:21
Розвідка розкрила нові деталі про Іл-76: доставляв ракети на аеродром в Енгельс
За словами Юсова, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Київ Пост
У Росії оголосили вирок Треповій, яку звинуватили у вбивстві "військкора" Татарського
Росія
січ. 25, 16:52
У Росії оголосили вирок Треповій, яку звинуватили у вбивстві "військкора" Татарського
Російське слідство стверджує, що до вибуху, через який загинув Татарський, тривалий час готувалися в Україні. А Трепова нібито отримала на свій криптогаманець суму, еквівалентну 191 тисячі рублів.
Київ Пост
Росія завербувала понад 200 непальців на війну в Україні - очільник МЗС Непалу
Війна в Україні
січ. 25, 16:20
Росія завербувала понад 200 непальців на війну в Україні - очільник МЗС Непалу
Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 із них загинули.
Київ Пост
Партизани проникли на територію корпорації з виробництва ракет під Москвою: фото
Війна в Україні
січ. 25, 14:19
Партизани проникли на територію корпорації з виробництва ракет під Москвою: фото
Ця корпорація випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж". Партизани, ймовірно, дізналися, де розташований адмінкорпус з документацією.
Київ Пост
Авіатроща Іл-76: ГУР каже, що на борту мали бути VIP-персони РФ
Війна в Україні
січ. 25, 13:58
Авіатроща Іл-76: ГУР каже, що на борту мали бути VIP-персони РФ
Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту.
Київ Пост
ПОЯСНЕННЯ: Збитий російський літак Іл-76 – все, що нам наразі відомо editor`s choice
Війна в Україні
січ. 25, 13:49
ПОЯСНЕННЯ: Збитий російський літак Іл-76 – все, що нам наразі відомо
Обставини катастрофи та інформація про те, хто перебував на борту літака, поки залишаються неясними, але західні аналітики застерігають від того, аби версію Москви приймали за чисту монету.
Київ Пост
Москва скликала Радбез ООН для обговорення падіння Іл-76
Війна в Україні
січ. 25, 12:55
Москва скликала Радбез ООН для обговорення падіння Іл-76
Радбез ООН сьогодні заслухає доповідь про ситуацію на ЗАЕС та обговорить падіння Іл-76 у Росії, яка, своєю чергою, виступає проти міжнародного розслідування.
Київ Пост