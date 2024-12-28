Українські військові вдарили по захищеному складу в Ростовській області РФ, де росіяни виготовляли та ремонтували «шахеди».

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Удар по складу з шахедами в Росії

Повітряні Сили разом з іншими складовими Сил оборони атакували ворожий склад 26 грудня. Об’єкт був захищений та складався з низки бетонних споруд.

«Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed», - відзвітували у штабі.

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Там зазначили, що знищення ворожого складу суттєво знизило потенціал ворога для дронових атак по цивільній інфраструктурі України.

Росія збільшує виробництво дронів

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що попри західні санкції, Росія нарощує виробництво безпілотників типу Shahed.

CNN з посиланням на дані української розвідки повідомляє, що російський завод з виробництва «шахедів» в економічній зоні «Алабуга» в Татарстані випустив 5760 дронів з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було вироблено у 2023 році.

Більше по темі У ГУР розповіли про запас ракет у РФ Представник розвідки зазначив, що ракетний арсенал росіян ще далеко не вичерпаний.

Підприємство вже уклало угоду на виробництво шести тисяч дронів до вересня 2025 року.

Крім того, Росія розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на Shahed. Їх використовують, аби обійти українську ППО.