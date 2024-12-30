Попри те, що лісгоспи України виростили понад мільйон хвойних дерев на продаж до новорічних свят, попит на ялинки залишається низьким, повідомив Опендатабот.

Українці купують менше новорічних ялинок, але ціни зростають

За даними Опендатабот, з початку повномасштабного вторгнення продажі впали вдвічі, і цього року лісгоспи планують реалізувати лише близько 200 тис. дерев.

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Водночас ціни на новорічні ялинки продовжують збільшуватися. Середня закупівельна ціна складає 154 грн, що на 15% більше, ніж минулого року, і в 1,5 рази більше, ніж у 2021 році.

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Де в Україні найдешевші ялинки

Найдорожчі дерева продаються на Закарпатті (918 гривень), а найдешевші − у Харківській області (92 гривень).

Інфграфіка: Опендатбот

Зростання цін та падіння попиту можуть бути пов’язані з війною та економічними труднощами в країні. Також спостерігається зростання випадків незаконної вирубки ялинок. Станом на початок грудня зафіксовано вже 402 випадки, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.