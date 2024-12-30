Депутат польського Сейму від ультраправої партії “Конфедерація” Вітольд Туманович, заявив, що українських військовослужбовців не можна пускати до Польщі після закінчення війни.

Про це пише Polsat News.

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Польський депутат пропонує заборонити в’їзд українським військовим після війни

Він аргументував це тим, що українські бійці нібито “становитимуть загрозу” і “схильні організовувати злочини”.

“Ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не потрібні на війні на фронті... тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі”, − заявив Туманович.

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Заява польського депутата викликала обурення в Україні та серед польської громадськості. Багато хто вважає її дискримінаційною та необґрунтованою.

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