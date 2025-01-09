Росія примусово призиває на строкову службу жителів тимчасово окупованих регіонів Херсонщини та Запоріжжя, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) в четвер, 9 січня.

“Згідно з розвідувальною інформацією, російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на строкову службу серед жителів тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей”, - повідомляє пресслужба ГУР.

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З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року на строкову службу призвали близько 300 осіб.

“Окупаційна адміністрація змушує українців до 60 років ставати на “військовий облік”. У разі відмови, окупанти погрожують звільненням та подальшими обмеженням у працевлаштуванні”, - йдеться в дописі.

Окрім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у Збройних силах РФ за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення.

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Міжнародне гуманітарне право суворо забороняє залучати мешканців окупованих територій до армії країни-окупанта. Дії Росії в цьому напрямку є серйозним порушенням прав людини та ще одним злочином, скоєним кремлівським урядом.

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Минулого місяця Kyiv Post повідомляв, що російська армія стикається зі значним зменшенням кількості нових контрактників і добровольців попри збільшення фінансових стимулів і пільг, включно з обіцянками списати борги за кредитами.

За оцінками Яніса Клюге, дослідника німецького Інституту міжнародної безпеки, які він зробив на основі даних федерального бюджету РФ, у третьому кварталі 2024 року російська армія щодня залучала близько 700 новобранців.

Це майже на 30% менше, ніж у другому кварталі, коли в середньому щодня записувалися 1 020 осіб, що загалом становило близько 92 900 новобранців за три місяці.

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Щоб стимулювати призов, президент Росії Владімір Путін збільшив розмір “підйомних” для новобранців з 195 000 до 400 000 рублів (з 1 950 до 4 000 доларів США). Щомісячні виплати також значно зросли, досягнувши в середньому 900 000 рублів (9 000 доларів) на рік, тобто вп’ятеро більше.