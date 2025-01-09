Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає ракети для посилення протиповітряної оборони, а також необхідне обладнання для інтеграції та обслуговування літаків F-16.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

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Допомога Україні від США - що містить новий пакет допомоги

«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додатковий пакет підтримки для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони», - зазначається в повідомленні.

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Допомога виділена у межах президентських повноважень (PDA), тобто поставки будуть забезпечені негайно зі складів Пентагону.

Пакет, зокрема, містить:

ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M

боєприпаси повітря-земля

допоміжне обладнання для літаків F-16

броньовані мостові системи

обладнання безпечного зв’язку

стрілецька зброя та боєприпаси

запчастини

допоміжне обладнання

послуги, навчання, транспорт.

«Це 74-й транш озброєння, який адміністрація Байдена передає Україні із запасів Міноборони від серпня 2021 року. США продовжують співпрацювати з близько 50 союзниками та партнерами», - зазначили у Пентагоні.

Більше по темі США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 млн Україна отримає додаткові ракети для ППО, боєприпаси, зокрема класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.

На “Рамштайні” Остін оголосив про пакет допомоги для України

9 січня під час відкриття 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги для України.

До нього входять додаткові ракети для української ППО, боєприпаси, в тому числі класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.