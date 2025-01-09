Втрати північнокорейських військ у російській війні проти України вже склали 4 тис. військових.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України, передає Укрінформ.

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Вже 4 тис. військових КНДР загинуло у російсько-українській війні

“Північна Корея вивчає сучасну війну. Вони не цінують своїх людей. І ми знаємо це. Вони втрачають їх – чотири тисячі станом на зараз”, - сказав Президент.

Зеленський вказав на те, що КНДР отримує дешевий досвід, “щоб реекспортувати війну”.

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Путін не лише продовжує свої інвестиції в агресію, він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів з Північної Кореї, щоб вона продовжувалася. - Президент України Володимир Зеленський

Полонені військові КНДР: що відомо

28 грудня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ.

За словами президента, полонені солдати КНДР померли через тяжкі поранення.

27 грудня розвідка Південної Кореї повідомила, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

До цього у ЗМІ з’явилася інформація, що Сили оборони захопили солдата під час операцій на Курщині. Коли саме це сталося - не уточнювалося.

Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3 тисячі.

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У ГУР Міноборони України повідомляли, що північнокорейські солдати стикаються з втратами та серйозними труднощами, включаючи нестачу питної води.

Українські військові показали нотатник загиблого спецпризначенця з КНДР, в якому прописано як вполювати український безпілотник «на живця».

Стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.