Білоцерківський суд Київської області взяв під варту 16-річного хлопця, підозрюваного у побитті 12-річної дівчинки, повідомила поліція Київської області.

Підозрюваного у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві взято під варту

Хлопець перебуватиме під вартою два місяці без права на заставу.

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Поліція встановила всіх учасників побиття. Наразі підозру оголошено лише одному з них − 16-річному хлопцю. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ).

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Мати підозрюваного заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Побиття дівчинки у Білій Церкві − що треба знати

Інцидент стався у Білій Церкві кілька днів тому. Група підлітків побила 12-річну дівчинку у місцевому парку. 16-річний хлопець вдарив її по голові, розпилив в обличчя газовий балончик і вимагав гроші.

Поліція встановила 10 учасників конфлікту віком від 12 до 16 років. Наразі підозру оголошено лише одному з них.