Відмова Віктора Орбана продовжити санкції проти Росії призвела до чергового конфлікту між Угорщиною та Європейським Союзом.

Санкції мають продовжувати кожні шість місяців, і термін закінчується 31 січня, повідомляє Bloomberg.

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Орбан блокує продовження санкцій ЄС проти Росії: новий конфлікт

Віктор Орбан висловив критику щодо санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони шкодять економіці Європи.

У грудні він закликав до перегляду санкційного режиму, який потребує продовження кожні шість місяців, і заявив про намір дочекатися інавгурації Дональда Трампа перед прийняттям рішення щодо їх продовження.

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У перші дні свого перебування на посаді Трамп не дав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти Москви, а у вівторок заявив, що, ймовірно, запровадить більше заходів, якщо президент Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Більше по темі Європейський Союз має зберегти санкції проти Росії Наступне рішення про продовження санкцій має бути ухвалене 31 січня.

Найближчими днями посли ЄС проведуть серію зустрічей, щоб спробувати знайти вихід із ситуації, що склалася навколо продовження санкцій проти Росії.

Раніше це питання вирішувалося рутинно, але цього разу позиція Угорщини ставить під загрозу одностайну підтримку, необхідну для продовження санкцій.

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Наразі дипломати не мають запасного плану дій на випадок, якщо Орбан продовжить блокувати процес.

Якщо цього тижня посли ЄС не зможуть домовитися про продовження санкцій, питання буде винесено на розгляд міністрів закордонних справ 27 січня.

Втім, ЄС все ще сподівається вирішити це питання на поточному тижні.

У минулому Орбан погрожував іншими заходами, пов’язаними з Україною, але врешті-решт відступив.

«Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій», - заявив Орбан в ефірі державного радіо в п’ятницю. «До цього ще далеко, - додав він, - але ми повинні працювати над цим».

Незважаючи на те, що продовження санкцій залишається в глухому куті, ЄС продовжує обговорювати 16-й раунд санкцій. Більшість цих планів також потребують підтримки Будапешта.

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У ЄС триває робота над 16-тим пакетом санкцій проти Росії

18 грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що проєкт наступного, 16, пакета санкцій проти Росії.

Зараз у Росій понад третина бюджету йде на військові витрати – це економіка війни.

Тому дуже важливо підірвати потенційні доходи президента РФ Володимира Путіна.