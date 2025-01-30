Наприкінці 2024 року середня пенсія в Україні склала 5789 гривень, що на 7,5% більше, ніж у 2023. Проте цей прирість повністю “з’їла” інфляція, яка за минулий рік склала 12%.

Про це повідомив Опендатабот.

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Середня пенсія в Україні: статистика

Наразі в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. 26% з них отримують пенсію менше 3 тисяч гривень.

Найвищі пенсії традиційно в Києві − в середньому 8017 гривень, що на третину вище за середній показник по країні. Найменші пенсії − у Тернопільській області (4485 грн).

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У двох регіонах − Рівненській та Житомирській областях − наприкінці 2024 року спостерігалося суттєве зниження середньої пенсії.

Інфографіка: Опендатабот

Які пенсії отримує більшість українців?

Кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень, зменшилася на 51,5 тисячі осіб.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і отримують в середньому 6303 гривні пенсії.