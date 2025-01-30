Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки разом з Товариством дослідників України презентували мобільний застосунок I’m Ukrainian спеціально для українців, які були змушені покинути країну через війну.

Презентація I’m Ukrainian відбулася в Укрінформі на пресконференції, присвяченій особливостям використання цього застосунку.

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I’m Ukrainian: новий застосунок об’єднує українців за кордоном - подробиці

«Це (мобільний застосунок I’m Ukrainian mobile app – ред.) платформа для інформування, гуртування, яка допомагає зберігати українцям, які опинилися за кордоном, ідентичність», – повідомила комунікаційниця проєкту I’m Ukrainian mobile app Маргарита Ситник.

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За її словами, програма була створена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і доступна в 32 країнах світу.

Також у застосунку з’явиться розділ про поточний перебіг подій в Україні та розвінчування російських фейків.

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Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зазначив, що українці за кордоном можуть бути не лише отримувачами інформації, а й її генераторами, виконуючи роль амбасадорів України.

Він зазначив, що в рамках співпраці Центр надає колегам перевірену та верифіковану інформацію про події в Україні, а також про інформаційні атаки, які здійснюються на українців як в Україні, так і за кордоном.

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Окрім того, він закликав громадські організації та державні органи долучатись до співпраці у розвитку і масштабуванні застосунку.

Який функціонал застосунку I’m Ukrainian

Натомість керівниця команди впровадження проєкту I’m Ukrainian mobile app Юлія Токар детально розповіла про його функціонал.

«Щодо функціоналу, переїжджаючи до нової країни можна безкоштовно завантажити застосунок, вказати свою геолокацію, і відразу у застосунку з’являться (розділи – ред.) «Події», «Мітапи», «Зустрічі», «Бізнеси» українців, які є у вашій країні перебування. Також організовані тематичні «Спільноти», «Допомога», якої потребують українці у вашій країні, і «Корисний онлайн», який доступний в усьому світі й частіше є безкоштовним», – додала вона.

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Токар підкреслила, що кожен користувач може власноруч створювати контент, запрошувати знайомих та шукати інших користувачів.

Також згодом у застосунку планується реалізація англомовної версії розділу «Інформація».

«Наш застосунок один з небагатьох, який має інтеграцію з «Дією». Ми пропонуємо нашим користувачам пройти етап автентифікації через «Дію» і підтвердити своє громадянство. Ми не збираємо жодних персональних даних про користувачів, і «Дія» їх також нам не передає, вона нам повідомляє, що ця особа є громадянином України», – наголосив керівник проєкту I’m Ukrainian mobile app Павло Остапенко, відповідаючи на запитання щодо наявності запобіжників для можливої реєстрації росіян у застосунку.