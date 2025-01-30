Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував підтримати відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту, повідомила преслужба фракції “Європейська Солідарність”.

Усунення Порошенка від засідань - що відомо

За інформацією фракції, відсторонення підтримали 6 членів комітету, 1 був проти, ще троє утрималися.

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Ідеться про відсторонення Порошенка на шість місяців, тобто до кінця 13-тої сесії.

У “Євросолідарності” вважають, що це рішення створює парламентську кризу і ставить під зрив європейську інтеграцію України.

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На сайті “Європейської Солідарності” опублікована низка заяв від народних депутатів франції про відстронення Порошенка.

Що передувало відстороненню Порошенка

Напередодні засідання комітету ВР “Європейська Солідарність” опублікувала заяву про можливе відсторонення Порошенка та назвала нібито причини цього.

“На сьогодні запланований регламентний комітет за скаргою депутата Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засідання (нагадаємо, в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію, тобто з лютого до серпня) за начебто образу «слуги» Яременка в приватному діалозі”, - ідеться у повідомленні

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“Європейська Солідарність” пише, що Офіс Президента України нібито особисто обдзвонював депутатів - членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування.

Пізніше нардеп Потураєв у коментарі Укрінформу розповів подробиці ситуації.

«Все розпочалося у той день, коли Рада провалила голосування щодо відкликання народного депутата Юрія Бойка з комітету з питань прав людини. Тоді рішення голосувалось у кінці дня, і голосів було недостатньо. Ініціатива була підтримана лише 217 голосами народних депутатів за мінімальних 226 необхідних», – розповів він.

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За словами політика, після голосування парламентська фракція «Європейська солідарність» звинуватила монобільшість у провалі голосування.

«Після голосування моя колега Євгенія Кравчук опублікувала у соцмережах допис з результатами голосування по фракціях, внаслідок чого отримала багато критики від колег з опозиції. На наступний день вони звинувачували Кравчук в дискредитації Порошенка і “ЄС”, хоча в дописі жодної дискредитації не було, лише факти про результати голосування. Також Порошенко, йдучи до трибуни сказав: “С этой девушкой мне было и так все понятно, но от тебя, Никита, я такого не ожидал”. Така фраза, на нашу думку, є сексистською та недопустимою у бік колеги жіночої статі, тим паче образила пані Кравчук», – підкреслив Потураєв.

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Голова парламентського комітету розповів, що після виступу п’ятий президент підійшов до нього і почав розповідати про навмисну дискредитацію його з боку Кравчук, про погану роботу фракції «Слуга народу» і свою допомогу фронту.