Ще понад 50 років тому в армії США експериментували з протитанковими гранатами, які вкладали в армовані м’ячі для американського футболу, адже багато солдатів грали в цю гру, і так їм було зручніше влучати в ціль з більшої, ніж зазвичай, дистанції.

Цю ідею осучаснила каліфорнійська компанія-стартап XDOWN Incorporated, яка розробила багатоцільову тактичну безпілотну систему P.S. Killer (PSK), що працює за принципом “запустив і забув”. Цей принцип компанія відобразила в слогані “Хапай – вмикай – кидай”.

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Компанія не уточнює характеристики свого БПЛА, але, згідно з інформацією на її сайті, цей безпілотник можна перевести в бойове положення за дві секунди і запустити так само, як квотербек кидає футбольний м’яч.

Навіть загальний опис цього безпілотника переконливо свідчить про те, що він включає в себе штучний інтелект, оскільки, як стверджується, автономно виявляє, перехоплює і нейтралізує загрози, діючи як наодинці, так і в рою, або разом із іншими наземними чи надводними засобами.

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Прототип PSK. Фото: Alexander Balan / CEO XDown

Безпілотник важить 800 грамів без корисного навантаження, вага якого не уточнюється. Як зазначено в описі, його можна використовувати як для розвідки, так і проти бронетехніки, піхоти, СВП (саморобних вибухових пристроїв) і дронів – усе завдяки тому, що боєголовка містить оптичну систему і осколково-фугасний заряд.

Дальність польоту PSK – понад 60 кілометрів, швидкість – 250 км/год).

XDOWN стверджує, що, окрім використання на звичайному полі бою, PSK особливо підходить для операцій спеціальних сил проти особливо важливих цілей і антитерористичних операцій у міських умовах, де його здатність завдавати високоточного удару забезпечує ураження цілі з мінімальною супутньою шкодою для цивільного населення та інфраструктури.