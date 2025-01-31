У вівторок Роберт Бровді опублікував на своєму Telegram-каналі відео, в якому, за його словами, показано, як його підрозділ за допомогою мобільної радіолокаційної системи виявив російський безпілотник з оптоволоконним керуванням і направив один із дронів-камікадзе батальйону на перехоплення і знищення ворожого БпЛА за кілька кілометрів від наміченої цілі.

Як “Птахи Мадяра” борються з дронами на оптоволокні?

Роберт Бровді – засновник і командир 414-го батальйону ударних БпЛА, відомого як «Пташки Мадяра».

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На відео – російський БпЛА “Князь Вандал Новгородський”, який можна впізнати за великим барабаном з оптоволоконним кабелем і кумулятивним боєзарядом реактивного протитанкового гранатомета (РПГ), який широко використовують і в ЗСУ. Розмір барабана вказує на те, що це може бути версія з більшою дальністю польоту (10 кілометрів).

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Він входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії.

З моменту своєї першої появи наприкінці 2024 року ці «кабельні» безпілотники рекламувалися як найвищий рівень розвитку ударних FPV-дронів.

Що таке кабельний безпілотник?

Хоча кабель накладає певні обмеження на дальність польоту і маневреність БпЛА, він забезпечує набагато вищу якість і стабільність зображення і, що найважливіше, є практично невразливим для систем радіоелектронної боротьби на полі бою. Крім того, оскільки їм не потрібен радіосигнал для управління чи передачі відеосигналів на базу, вони невидимі для сучасних детекторів.

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За словами Бровді, його «пташки» вперше отримали інструменти для виявлення, розпізнавання і знищення ворожих безпілотників, і бригада вже використовує їх.

«Військові повинні швидко і масово розмістити мобільні радари через кожні 2-4 кілометри фронту, що дозволить звичайними засобами знищувати ворожі оптоволоконні БпЛА, які засікає мобільний радар», –  сказав Бровді.

Він не уточнив, який саме мобільний радар використовує його підрозділ. Військовий сайт The War Zone припускає, що це може бути мікрохвильова радіолокаційна система, довжина хвилі якої, ймовірно, найкраще підходить для виявлення відносно невеликих і повільних безпілотників. Однак недоліком таких систем є те, що вони мають обмежений радіус дії, що обмежує раннє виявлення безпілотника.

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Однак, якщо такі радари будуть винесені якомога далі вперед і з такою щільністю, за яку виступає Бровді, то панування ударних безпілотників з оптоволоконним управлінням на українському полі бою може бути значно обмежене, якщо не повністю припинене.

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