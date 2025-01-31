Новий президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії, повідомив держсекретар Марко Рубіо.

Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії

За словами Рубіо, висловлювання Трампа щодо безпекової ситуації в Арктиці, не є жартом.

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“Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме − придбати її”, − пояснив держсекретар США.

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Він додав, що наразі відмовляється говорити про те, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над островом.

“Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними”, − підсумував Рубіо.

Більше по темі Трамп натякнув, що вже поговорив із Путіним Водночас Кремль заявив, що розмови між американським і російським лідерами ще не було.

Чи відбудеться приєднання Гренландії до США?

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання, а10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

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Новий президент Сполучених Штатів Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.