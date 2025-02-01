Національна опера України – це місце, де класика оживає, а сучасне мистецтво знаходить нові форми вираження. Лютий дарує унікальну можливість насолодитися незабутніми виставами, які зачаровують глядачів своєю глибиною, емоційністю та віртуозністю виконання. Протягом місяця на сцені театру розгорнеться справжній калейдоскоп музичних і танцювальних шедеврів – від класичних опер і балетів до захопливих прем’єр і спеціальних подій. Кожен спектакль – це історія, яка оживає завдяки талановитим артистам, неперевершеній музиці та витонченій режисурі.

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Афіша події на лютий:

1 лютого (субота) о 15:00 – балет “Корсар” Адольфа Адана з використанням музики Лео Деліба.

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Виконавці: Володимир Кутузов (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора), Катерина Міклуха (Гюльнара), Ілля Морозов (Ланкедем), Олександр Скулкін (Раб) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

2 лютого (неділя) о 15:00 – опера “Фауст” Шарля Гуно у постановці Маріо Корраді.

Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Лілія Гревцова (Маргарита), Петро Приймак (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владіслав Фоміних (Вагнер), Ірина Петрова (Зібель). Диригент – Алла Кульбаба. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена “Вальпургієва ніч”.

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Лілія Гревцова в опері Фауст. Фото надано Національною оперою України

6 лютого (четвер) о 17:00 – балет “Лісова пісня” Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Ця лірико-драматична історія кохання — перлина українського балету, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелісник), Марія Кірсанова (Килина), Євген Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурін (Водяник), Сергій Литвиненко (Лісовик) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

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7 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера “Мадам Баттерфлай” (Чіо-Чіо-Сан) Дж. Пуччіні. Одна з найдраматичніших світових опер про життя сильної жінки. “Мадам Баттерфляй” — це надзвичайно чуттєва історія про жертовне та віддане кохання юної японської гейші Чіо-Чіо-Сан. Традиційне японське кімоно, яке носить юна дівчина, схоже на легкі крила метелика, який летить на безжалісний вогонь кохання до підступного офіцера.

В титульній партії – Вікорія Ченська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Б.Ф.Пінкертон, офіцер морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі) та ін.

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8 лютого (субота) о 15:00 – вечір одноактних балетів:

“Весна і осінь” у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков.

у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков. ПРЕМ’ЄРА “Рапсодія кохання” на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Музика, що надихає… Танець, що закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов, чи вона сама знаходить нас? Музика видатного американського композитора та піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька неповторних історій кохання. В головних партіях: найромантичніша балетна пара Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари). Advertisement

“5 танго” на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп і є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

Наталія Мацак та Сергій Кривоконь в балеті 5 танго. Фото надано Національною оперою України

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9 лютого (неділя) о 15:00 – опера “Наталка Полтавка” Миколи Лисенка за музичної редакції Мирослава Скорика. Сповнена гумору, танців і фольклору історія кохання. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка вносить свої коригування — так, у виставу зайшов відомий мем про паляницю та деякі інші оновлення.

В титульній партії Наталія Николаїшин. Також у головних ролях: Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

Наталка Полтавка_Наталія Николаїшин та Анжеліна Швачка. Фото надано Національною оперою України

12 лютого (середа) о 17:00 – вечір сучасних балетів: “Кассандра” та “Мойсей” у постановці Олесі Шляхтич. Постановний склад обох вистав: балетмейстерка-постановниця – Олеся Шляхтич, художник-сценограф – Петро Богомазов, автор графічного дизайну декорацій – Safdi, художник – Євген Клименк, художник костюмів – Марія Руденко, балетмейстер-репетитор – Євген Кайгородов, помічник хореографа – Микита Кайгородов.

“Кассандра” на музику Антоніо Вівальді , Safdi - це справжнє дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та простором думки. За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри. Ролі виконують: Анастасія Шевченко (Єлена), Даниїл Пащук (Паріс), Клеман Гійом (Долон), Ліна Володіна (Кассандра), Микита Кайгородов (Гектор), Еліна Бідна (Андромаха), Каріна Тельвар (Поліксена), Тімоті Харфорд (Сінон).

, - це справжнє дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та простором думки. За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри. Ролі виконують: Анастасія Шевченко (Єлена), Даниїл Пащук (Паріс), Клеман Гійом (Долон), Ліна Володіна (Кассандра), Микита Кайгородов (Гектор), Еліна Бідна (Андромаха), Каріна Тельвар (Поліксена), Тімоті Харфорд (Сінон). “Мойсей” на музику Тимофія Старєнкова. Балет, створений за мотивами поеми Івана Франка, — про прагнення нації зберегти свою землю, пошук “маленького раю” та віру у Перемогу. Ця вистава є закликом до стійкості та надії на світле майбутнє. Сценографічне рішення для вистави “Мойсей” – це символічне відтворення гори. Сходження Пророка – це приклад невичерпної віри у процвітання народу та “омріяного раю”, який відкривається розгорнутою перспективою краєвиду України після Перемоги. Ролі виконують: Євген Кайгородов (Мойсей), Микита Кайгородов (Авірон), Андрій Скляр (Датан), Катерина Крук та Клеман Гійом (Демони).

Євген Кайгородов в балеті Мойсей. Фото надано Національною оперою України

13 лютого (четвер) о 17:00 – балет “Віденський вальс” на музику Йогана Штрауса. Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії Штраусів у постановці Аніко Рехвіашвілі.

14 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера “Норма” Вінченцо Белліні. У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми “Casta diva” — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва, яку виконають найкращі солісти опери.

Опера Норма. Фото надано Національною оперою України

15 лютого (субота) о 15:00 – балет “Жізель” Адольфа Адана у новій редакції Віктора Яременка. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще минулої зими пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

16 лютого (неділя) о 15:00 – опера “Севільський цирульник” Джоаккіно Россіні у сучасній постановці Анатолія Солов’яненка. Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів.

20 лютого (четвер) о 17:00 – до Дня Героїв Небесної сотні балет “Елегія воєнного часу” на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського.

21 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера “Флорія Тоска” Дж. Пуччіні.

22 лютого (субота) о 15:00 – комічний балет “Весілля Фігаро” на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка.

23 лютого (неділя) о 15:00 – ПРЕМ’ЄРА “Воєнний реквієм” Бенджаміна Бріттена, приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгнення.

“Військовий реквієм” - культовий твір ХХ-го століття, написаний для хору, оркестру та солістів, вважається вершиною творчості автора. Музична мова твору зрозуміла для широкого загалу, проте водночас незвична й оригінальна. Засоби виразності почергово змінюють настрої звучання: від покірного до тривожного. Перше виконання “Воєнного реквієму” відбулося 30 травня 1962 року під час церемонії освячення кафедрального собору в майже повністю зруйнованому німецькими бомбардуваннями місті Ковентрі під час Другої світової. Після прем’єри, що завершилася на прохання Бріттена без оплесків, твір був визнаний абсолютним шедевром сучасності.

27 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса “Баядерка”. Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме він 2 жовтня 1926 року започаткував історію київського балету. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року.

Балет Баядерка. Фото надано Національною оперою України

28 лютого (п’ятниця) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді “Дон Карлос”.

Лютий обіцяє бути сповненим емоцій, незабутніх виступів і нових мистецьких відкриттів. Завітайте до Національної опери України та пориньте у світ музики та танцю!