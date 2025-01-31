У НАТО планують запропонувати президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу суттєве розширення військового контингенту блоку в Арктиці.

Мета цього кроку — зменшити напругу, що виникла навколо питання приналежності острова Гренландія, повідомляє DPA, посилаючись на власні джерела, цитує Handelsblatt.

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Як НАТО реагує на плани США щодо Гренландії

За інформацією з кіл Альянсу, ініціатива Трампа наразі є предметом неофіційних переговорів, тому основою для посилення присутності можуть стати нові оборонні плани, ухвалені вже у 2023 році.

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Ці документи, які мають гриф секретності, передбачають посилення можливостей стримування і оборони і на Крайній Півночі.

Зазначається, що США вже експлуатують космічну базу Пітуффік у Гренландії на основі угод з Данією. Крім того, там також присутні данські збройні сили.

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За даними видання, інтерес Трампа до Гренландії викликає ажіотаж і занепокоєння, оскільки з одного боку, НАТО побоюється за свій авторитет у разі, якщо провідний його член раптом погрожуватиме силою анексувати територію іншої держави.

З іншого боку, для НАТО було б «катастрофою» залишатися у суперечці зі США у цьому питанні, оскільки стримування НАТО базується насамперед на його ядерному арсеналі та силі його армії.

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Чи відбудеться приєднання Гренландії до США?

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії.

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання, а10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

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Новий президент Сполучених Штатів Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

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