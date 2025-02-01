Ветеран 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Гаврилко (позивний «Геолог») та океанський веслувальник Дмитро Резвой вирішили перетнути Атлантичний океан, аби допомогти воїнам ЗСУ.

Експедиція Invictus Ocean/Row4Ukraine підтримує проєкт «Обличчя героїв», що займається відновленням та реконструкцією облич українських захисників, які отримали мінно-вибухові травми внаслідок російсько-української війни.

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Перетин Атлантичного океану: що відомо про експедицію

Автором ідеї та організатором є Дмитро. Він власноруч збудував човен на ім’я «Софія», на якому й проходить океанічний перехід.

«Ця експедиція - океанський Еверест, який має бути підкорений», - кажуть учасники.

Фото: пресслужба Invictus Ocean/Row4Ukraine.

Чоловіки стартували 16 грудня. Вони вже подолали понад дві тисячі морських миль по маршруту о. Гран Канарія в Атлантичному океані до міста Бриджтаун на острові Барбадос.

Загальна дистанція - три тисячі морських миль.

Учасники планують фінішувати з 17 по 22 лютого, залежно від метеоумов.

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Збір коштів на реабілітацію військових

Іван Гаврилко та Дмитро Резвой прагнуть вкотре привернути увагу світу до війни в Україні та зібрати кошти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.

Благодійна ціль експедиції - 2 500 000 гривень.

Гроші планують витратити на операції з реконструкції облич для 36 українських захисників із мінно-вибуховими травмами в рамках проєкту «Обличчя героїв» Благодійного фонду YANKO.

Допомогти пораненим українським військовим можна за посиланням.