Румунські рятувальники шукають п’ятьох українців, які зникли у горах на початку січня.

Вони не виходять на зв’язок уже 20 днів.

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Про це повідомляє Digi24.

У горах Румунії зникли українці: що відомо

Зазначається, що зниклі українці хотіли перетнути кордон та потрапити до Румунії через гори.

Вони вирушили три тижні тому.

Відтоді, від них немає новин. Тому рідні та близькі зниклих звернулися до румунської влади.

«На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, лише припускаючи, що розшукувані подорожували певними маршрутами, які привели б їх в район гори Піп Іван, який є одним з найскладніших і найнебезпечніших районів», - заявили рятувальники з Марамуреша.

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Фото: Salvamont Maramures.

До пошуків зниклих українців залучили безпілотники.

Операція тривала понад шість годин. Потім її довелося призупинити. Пошукові роботи обіцяють відновити, коли з’являться нові дані про зниклих.