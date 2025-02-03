У 2024 році іноземні компанії подали 2573 заявки на реєстрацію торгових марок (ТМ) в Україні. Це на 37% менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни, повідомив Опендатабот.
Іноземний бізнес в Україні: хто інвестує найбільше?
За даними Опендатабот, найбільше заявок надійшло від компаній зі США (18,4%), Швейцарії (12,5%) та Кіпру (9,7%).
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Також активно реєстрували свої торгові марки компанії з Китаю, Великої Британії та Польщі.
Іноземні інвестиції в Україну: які галузі найпривабливіші?
Найчастіше іноземні компанії реєстрували ТМ, пов’язані з:
- медичними та ветеринарними препаратами (27,6%);
- рекламою та адмініструванням (18,3%);
- тютюновими виробами (13,3%);
- електронікою (11,9%);
- косметикою (11%).
Рекордсменом стала компанія ФЕЛІКС ТРЕЙД ПТЕ. ЛТД, яка подала заявку на реєстрацію торгової марки із 20 сферами діяльності.
Серед ТОП 5 заявників такі компанії:
- ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. − 91 заявка;
- Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед − 69;
- ЮПЛ Маврикій Лімітед − 69;
- Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. − 49;
- Фармак АГ − 45.