У 2024 році іноземні компанії подали 2573 заявки на реєстрацію торгових марок (ТМ) в Україні. Це на 37% менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни, повідомив Опендатабот.

Іноземний бізнес в Україні: хто інвестує найбільше?

За даними Опендатабот, найбільше заявок надійшло від компаній зі США (18,4%), Швейцарії (12,5%) та Кіпру (9,7%).

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Інфографіка: Опендатабот

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Також активно реєстрували свої торгові марки компанії з Китаю, Великої Британії та Польщі.

Іноземні інвестиції в Україну: які галузі найпривабливіші?

Найчастіше іноземні компанії реєстрували ТМ, пов’язані з:

медичними та ветеринарними препаратами (27,6%);

рекламою та адмініструванням (18,3%);

тютюновими виробами (13,3%);

електронікою (11,9%);

косметикою (11%).

Інфографіка: Опендатабот

Рекордсменом стала компанія ФЕЛІКС ТРЕЙД ПТЕ. ЛТД, яка подала заявку на реєстрацію торгової марки із 20 сферами діяльності.

Серед ТОП 5 заявників такі компанії: