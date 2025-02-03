Колишня директорка Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що Агенція у своїй роботі спиралася на стратегію, розроблену та затверджену Міністерством оборони.

За її словами, єдиною метою Агенції було забезпечення Сил оборони необхідним обладнанням та матеріалами належної якості та у потрібний термін, зазначила вона в інтерв’ю DW.

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Міноборони хоче взяти оборонні закупівлі під ручний контроль - подробиці

“Міноборони каже, що з бюджету 2024 року на фронт поставлено лише 50%. Це маніпуляція. По-перше, ми отримували бюджет декілька разів. Вперше - на початку лютого або в кінці січня, потім - влітку. Більш як 25% бюджету ми отримали на початку жовтня.

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Як ви думаєте, якщо тільки бюджет до вас заходить на початку жовтня, яка ймовірність до кінця грудня того ж року поставити товар, при тому, що його потрібно переплатити, проінспектувати, виготовити і поставити? А ще й ліцензію отримати. Вірогідність нульова”, - зазначила Безрукова.

За її словами, вона неодноразово зверталася до Міністерства оборони з проханням спростити процедуру закупівель, адже існуюча система численних погоджень є неефективною. Проте міністр та його заступники не готові відмовитися від зайвих перевірок.

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“До заяви про звільнення мене відсторонили у зв’язку з початком службового розслідування по контракту. Це виглядає як чітка задача поставити на місце керівника конкретну особу.

Проведення службового розслідування з будь-якого приводу – це абсолютно нормально, це право міністерства. Але мене дивує те, що це розслідування стосувалося контракту, який навіть в силу не вступив і не має під собою жодних фінансових зобов’язань.

Він набирає чинності після дуже серйозної процедури – це і перебування на полігоні, це і запит від військових, і, безумовно, погодження міністерства.

Тобто цей контракт - це фактично протокол про наміри, і такі форми контрактів у нас є для того, щоб постачальник міг оформити ліцензію, і ми мали швидкий доступ до товару”, - зазначила ексдиректорка.

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Після критики роботи агенції, озвученої Рустемом Умєровим 24 січня, наглядова рада запропонувала провести аудит.

Проте, за словами Безрукової, ця пропозиція була відхилена, оскільки проблеми полягають не в агенції, а в Міністерстві оборони.

“Я вважаю, що аудит, який буде досліджувати роботу агенції і роботу Міноборони в частині взаємодії з агенцією, може у невигідному світлі висвітлити роботу Міноборони. Я це бачу, я це знаю, але я не хочу бути голослівною. Я вважаю, що над цим має попрацювати команда досвідчених аудиторів”, - додала вона.

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Безрукова також звернула увагу на те, що Міністерство оборони активно лобіювало підписання контрактів на придбання 120-мм мін, багато з яких згодом виявилися дефектними.

Цей процес, за її словами, координувався заступником міністра Кліменковим та призвів до серйозних проблем із виконанням програми постачання боєприпасів.

“У мене 26 років досвіду в закупівлях, тому я бачу ризики. Я попереджала про ці ризики, просила офіційно перевірити спроможності підприємства, зверталася в служби Міноборони, але отримала відповідь, що жодних критичних застережень немає”, - зазначила Безрукова.

На питання журналіста чи вважає вона, що міністерство хоче взяти оборонні закупівлі під власний контроль, Безрукова відповіла: “Під ручний контроль. Через ручну наглядову раду і ручного керівника агенції”.

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Скандал навколо АОЗ - що відомо

31 січня Міністерство оборони України оголосило про офіційне звільнення директорки ДП “Агенція оборонних закупівель” (АОЗ), Марини Безрукової, та призначення Арсена Жумаділова тимчасово виконуючим обов’язки директора АОЗ.

Раніше того дня на своєму сайті міністерство юстиції України повідомило, що за результатами розгляду скарги міністерства оборони, яке оскаржило рішення приватного нотаріуса Н.В. Іващенка про внесення змін до відомостей про керівника АОЗ, скасувало зміни у керівництві АОЗ.

Відтак, за рішенням Мін’юсту, Жумаділов набуває статусу представника ДП «Агенція оборонних закупівель» з обмеженням: «тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування»..

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Крім того, Мін’юст скасував реєстраційну дію від 29 січня 2025 року, яка змінювала керівника підприємства, а також тимчасово заблокував доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу Іващенко.

Ще раніше Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив про те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою ЦПК про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що МОУ не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою.

За даними New York Times, Умєров зазначав, що агентство не впоралося з постачанням амуніції на фронт, а також було втягнуте в “політичні ігри”.

Безрукова ж заявляла, що її контракт продовжений наглядовою радою агентства, а рішення Умєрова не має законних підстав.

28 січня посли країн “Великої сімки” закликали Україну якомога швидше вирішити ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель.