День Святого Валентина – це унікальне свято для всіх закоханих, наповнене романтичними моментами, подарунками та зізнаннями в любові. Воно бере свій початок з давніх дохристиянських часів, а звичаї еволюціонували від класичних обрядів до сучасних “валентинок”.

Що це за свято День Закоханих або День святого Валентина?

Закохана пара тримає руки серденьками на День святого Валентина (фото Matt Nelson з unsplash)

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Посеред найхолоднішого зимового місяця ми святкуємо День закоханих. Це дуже затишний день, сповнений тепла й любові, коли всі дарують своїм близьким приємні знаки уваги та роблять маленькі сюрпризи. Обов’язковим атрибутом свята є “валентинка” — маленька листівка у формі серця з романтичними малюнками. Традиційними малюнками для “валентинок” є серденька, купідони, троянди або милі звірята.

Щороку саме 14 лютого по всьому світу відбувається безліч зізнань у любові та пропозицій руки й серця, а закохані пари обмінюються мільйонами троянд. День святого Валентина також став визначним святом для виробників подарунків, адже він приносить значні прибутки продавцям різних товарів, що можуть стати в пригоді в цей день.

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День святого Валентина святкують 14 лютого: чи змінилася дата?

День святого Валентина щорічно відзначається 14 лютого і ця дата залишається незмінною у 2025 році. Хоча 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, внаслідок чого багато значущих церковних свят були перенесені на 13 днів назад. Проте це не стосується Дня святого Валентина, адже це свято вважається світським.

Історія Дня святого Валентина: хто його придумав і коли?

Луперкалії — давньоримське свято родючості, що відзначалося 15 лютого ще з VI століття до н.е. Воно було присвячене богу Луперксу і супроводжувалося жертвоприношенням козлів, а їхньою шкірою чоловіки били жінок, вірячи, що це допоможе їм завагітніти. Свято мало насильницький і розгульний характер, тож, ймовірно, церква прагнула витіснити його християнським аналогом.

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Є припущення, що саме тому у V столітті папа Геласій скасував Луперкалії й оголосив 14 лютого Днем святого Валентина. Проте хто саме був Валентином — питання відкрите, адже в ті часи існувало кілька християнських мучеників із таким ім’ям.

За однією легендою, римський імператор Клавдій II заборонив своїм воїнам одружуватися, щоб ті не відволікалися від служби. Священник Валентин вважав це несправедливим і таємно вінчав закоханих. Дізнавшись про це, імператор наказав ув’язнити його, а згодом стратити — це сталося 14 лютого.

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Інша історія розповідає про те, що у в’язниці Валентин подружився з донькою тюремного наглядача Юлією, яка була сліпою. Кажуть, що завдяки його молитвам дівчина прозріла, а перед стратою він написав їй листа з підписом: “Твій Валентин”.

Таким чином, Валентин став символом любові та самопожертви, а заодно День святого Валентина затьмарив собою язичницьке свято, яке було так недовподоби християнам. Хоча спочатку свято лише вшановувало мученика, з часом воно набуло романтичного змісту, ставши днем усіх закоханих.

Традиції святкування Дня Закоханих

Різноманітні подарунки до Дня Закоханих (фото freepik)

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День закоханих відзначається у багатьох країнах, але традиції та подарунки можуть суттєво відрізнятися. У Франції найціннішим презентом вважаються ювелірні прикраси, тоді як у Данії дарують засушені білі квіти. В Італії це “солодкий день”, тому італійці обмінюються вишуканими десертами та тортами, прикрашеними символами кохання.

Фіни 14 лютого святкують День друга, вітаючи не лише коханих, а й близьких друзів. У Нідерландах існує традиція, за якою жінка може освідчитися чоловікові. Якщо він відмовляє, то зобов’язаний подарувати їй розкішну сукню. В Канаді за таку відмову на пропозиції в минулому навіть передбачали значні штрафи.

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На Ямайці День закоханих пов’язаний із подоланням сором’язливості — тут популярні так звані “голі весілля”, де молодята постають майже без одягу, лише з обручками. В Англії 14 лютого дарують подарунки не лише людям, а й домашнім улюбленцям — популярно вітати собак, котів і навіть коней.

Втім, є країни, де свято офіційно заборонене. В Ірані та Саудівській Аравії День святого Валентина вважають аморальним, а за його святкування можна отримати штраф або покарання.

Красива українська закохана пара у вишиванках на фоні дерев у парку (Фото від v.ivash з freepik)

Свято закоханих почало поширюватися Європою приблизно з XIII століття, а в Україну воно прийшло лише в середині 90-х років, швидко набувши популярності, особливо серед молоді. Хоча це свято прийшло із Заходу, українці додали до нього власні традиції та особливості.

Однією з найпоширеніших традицій є обмін валентинками – невеликими листівками у формі серця, на яких закохані пишуть зізнання у коханні. Це особливо популярно серед школярів та студентів, які залишають валентинки анонімно або дарують їх відкрито.

Також заведено дарувати подарунки та влаштовувати романтичні побачення. Квіти, солодощі, м’які іграшки, ювелірні прикраси чи символічні сувеніри – усе це є частиною свята. Серед квітів визначним символом свята є червоні троянди, які символізують пристрасть й щиру любов. Пари часто проводять вечір у ресторанах або організовують сюрпризи вдома, створюючи особливу атмосферу.

В Україні є місця, які стали символами кохання, і закохані люблять їх відвідувати саме 14 лютого. Наприклад, у Закарпатті популярною локацією для освідчень є замок Паланок, а у Львові біля пам’ятника Святому Валентину залишають записки з побажаннями. У багатьох містах встановлюють “дерева кохання”, на які пари вішають замки як символ вічних почуттів.

В українському фольклорі немає прямих аналогів святого Валентина, але іноді згадують легенди про Петра та Февронію або історію закоханих Олекси й Мар’яни. Попри це, образ святого Валентина в Україні сприймається як покровитель щирого та вірного кохання.

З кожним роком свято набуває все більшої популярності, з’являються нові традиції, і для багатьох українців цей день стає чудовою нагодою виразити свої почуття та зробити щось особливе для коханої людини.