В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до адміністрації Трампа.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Трампа хочуть ввести мита на товари з ЄС

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

Advertisement

Співрозмовник також зазначив, що обговорюється можливість введення тарифів на весь імпорт з ЄС.

The Telegraph нагадує, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп ввів мита у розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на алюміній з країн Європейського Союзу.

У відповідь на це, у 2018 році ЄС встановив мита на ряд американських товарів, зокрема на віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Мита США на товари з Канади, Мексики та Китаю − що треба знати

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США. Однак 4 лютого Трамп призупинив введення мит на товари з Канади та Мексики.

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.

Advertisement

У Пекіні переконані, що нові мита США шкодять не лише обом країнам, а й усьому світу.

Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади

Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.